El fax que da la vuelta al mundo: con estas palabras Messi comunicó que no seguirá en el FC Barcelona

Según reveló el medio argentino TyC Sports, Lionel Messi le habría pedido al FC Barcelona que quiere dejar el club catalán tras más de 20 años.

Con el correr de las horas salieron a la luz detalles del burofax con el que el atacante argentino habría pedido dar un paso al costado. [Fuente: ESPN]

Estimado señor Josep María Bartomeu y junta directiva asociada

Por medio de la presente carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccittini, con DNI —— solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 de me permite disponer de esta facultad.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; pero motivos personales me —— esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club

Atentamente: Lionel Andrés Messi Cuccittini