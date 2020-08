¿Lisboazo? Se compara derrota del Barcelona con la de Brasil

Goleadas de las acarrean un contexto histórico suelen encontrar referencias del pasado para darle un peso más significativo. Por eso después de la derrota del Barcelona a manos del Bayern por 8-2.

En países como Brasil, una de las referencias que se usó fue la derrota del Scratch Du Ouro contra Alemania en la semifinal del mundial en 2014. Esta tarde fue la más gris en la historia del fútbol en ese país. El 7-1 marcó un momento que forzó un cambio a nivel administrativo en

Los diario en Brasil tenían títulos como “(Muchos) Gol(es) de Alemania” como un juego de palabras sobre el partido mundialista.

Ese llamado Mineirazo que sufrió a manos de Alemania volvió a ser tema de conversa. El ex guardameta del Inter de Milán salió el viernes para defender a Marc-Andre Ter Stegen de las críticas después de perder por un resultado tan abultado.

“A mi me critican… hoy Ter Stegen, que para muchos es el mejor (arquero) del mundo, la anotaron ocho. Así es el fútbol.”

El ex jugador que en su momento fue uno de los mejores en el mundo en su posición y ganó una Champions con el Inter Milán y ahora vive en Brasil, salió para hablar del momento por el que pasa el alemán en el portico catalán.

El mismo guardameta salió con un tuit lamentándose por el resultado.

Really tough times. Culers, I feel really sorry for what happened yesterday. I’m disappointed. I don’t want to search for excuses – because there are none. We definitely need to change. pic.twitter.com/2kUIFiKY7F

