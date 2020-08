El número nefasto de Suárez en la derrota ante el Bayern

No hubo duda que el partido por parte del Barcelona fue paupérrimo. El comienzo del partido fue prometedor para el Barcelona, especialmente después del empate a los siete minutos.

Pero con el pasar de los minutos, el equipo alemán comenzó a dominar el partido y el Barcelona se comenzó a ver sus vulnerabilidades más expuestas.

Tenemos algunos de los números que más indicaron la manera en la que el Bayern Múnich pasó por encima al cuadro catalán.

Estadística de Suárez

Uno de los que más crítica recibió después del partido fue el uruguayo Luis Suárez. Anotó un gol y se le negó otro gol en un mano a mano contra Manuel Neuer.

En el partido, el ex Liverpool tuvo una de las estadísticas más impresionantes en el partido. En el partido tuvo 37 toques de balón, de esos toques 24 fueron pases. Uno puede decir que esa estadística indica una falta de actividad por parte del uruguayo. Lo que hay que mencionar es que de esos 24 pases, nueve de ellos se hicieron en mitad de cancha, para reanudar el partido. Sí, uno de los pases de Luis Suárez llegó del primer toque del partido y después de los ocho goles del Bayern.

La mayor “actividad” que tuvo el delantero culé se notó en el mapa de calor que generó.

Mapa de calor

Inmediatamente se notan dos cosas: el involucramiento y posicionamiento de Suárez en el partido. Por causa de los toques que tuvo que hacer, el goleador charrúa estaba en la mitad del campo haciendo los toques para reiniciar el partido y estuvo muy desconectado con el resto del equipo.

Aún con esos números, Sofa Score le dio el mejor puntaje entre los jugadores barcelonistas en el partido con un 7.3.

Eso tiene muchas explicaciones, pero no excusas. El Barcelona fue expuesto como un equipo muy poco colectivo y eso se notó en la manera en las que el Bayern desactivaron a su rival para limitar los toques de las dos amenazas ofensivas que tenían los culé.

Mucho tuvo que ver con la manera en la que presionaban en mitad de cancha y cómo avanzaban usando la ventaja de velocidad e inteligencia futbolística que ofrecían Alphonso Davies y Joshua Kimmich por las bandas en transición. Con el pasar de los minutos, entre más atacó el Bayern, menos se veía Suárez y Messi. De ahí en adelante no había ni magia ni garra que podía tapar las deficiencias de lo que ofrecía Quique Setién.

Las mayores debacles en la historia del Barcelona

Ese gol de Suárez fue el primero fuera del Camp Nou en la Champions League en cinco temporadas, y parecía que podía ser el toque que le daría un poco de esperanza a un Barcelona que ya estaba completamente destruido. Lo que no supieron fue que eso enojaría al Bayern y anotarían cuatro más para terminar con la demolición del equipo culé.