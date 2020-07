Suárez habla sobre su futuro y el de Messi. ¿Seguirán la temporada que viene?

Luis Suárez ha hablado sobre su compañero Leo Messi y sobre lo que el internacional argentino quiere del Barcelona ahora que existen especulaciones sobre la marcha del máximo goleador de la historia del club.

En España, la Cadena SER explicó que Messi se estaba planteando irse del equipo cuando su contrato expirase al final de la temporada 2020-2021, pero Suárez dijo en una entrevista a Mundo Deportivo que no ve al delantero jugando en otro equipo:

“Yo no lo veo en otro equipo que no sea el Barça. La decisión que tome Leo la va a tomar pensando siempre en el bien suyo y de su familia. Todos a veces estamos mal porque perdemos y estamos dejando escapar una Liga y hay veces que uno se plantea cualquier cosa, pero siendo su amigo, siempre le voy a recomendar que esté donde se sienta cómodo y feliz, y si está feliz en el Barcelona, que siga en el Barcelona. Si necesita un cambio, él sabrá qué es lo que necesita para él y para su bienestar.”

Eso sí, Suárez dejó caer que el argentino tiene ganas de sentirse importante en proyecto ganador que ilusione:

“Lo que a él le gustaría más sería un proyecto ganador, un proyecto que le ilusione, pero son situaciones que debe manejar él con su familia, y con su papá en este caso y ser consciente de la decisión que tiene que tomar.”

En relación a la posible marcha de Leo Messi, el presidente Josep Maria Bartomeu negó cualquier intención del argentino de irse del club. Bartomeu dijo que había estado hablando con Messi y tenía claro que “iban a renovar seguro el contrato” del capitán.

Suárez habla sobre su futuro en el Barcelona

Suárez también habló sobre su propio futuro durante la entrevista. El internacional uruguayo cumplió 33 años en enero pero dijo que se quedaría en el Camp Nou todo el tiempo que el club lo necesite.

“Siempre voy a entender que el Barça necesite un ‘9’ o delanteros. Uno se va a haciendo mayor y es consciente de que necesita un recambio por momentos. Se está hablando muchísimo de Lautaro, que es un grandísimo jugador, y se ha dicho como que también había gente que no estaba muy de acuerdo. Al contrario, nosotros queremos que los mejores estén con nosotros. Yo estoy muy contento, a mí me queda un año de contrato con otro opcional, pero dependiendo de cómo vaya el club, la situación que necesite el club, yo siempre voy a estar para ayudar, yo siempre voy a estar para ayudar y sin crear ningún problema. Yo quiero que el club crezca, que siga trayendo jugadores jóvenes que demuestren que por algo el Barça es el mejor jugador del mundo y siempre estaré para ayudar.”

“Mientras me siente capacitado para ayudar al equipo estaré. Yo soy muy cabeza dura, he pasado momentos muy difíciles, convivo con la crítica constantemente y siempre me hace estar más fuerte, mientras que me den la oportunidad y los números me avalen, voy a estar luchando siempre por un lugar, pero en positivo para los compañeros y para el club, que es lo más importante.”

El delantero recientemente anotó su gol número 194 con el Barcelona, que lo convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del club. Sólo Messi y César Rodríguez han marcador más goles para los catalanes que el uruguayo.

Concentración total en la Champions League

El Barcelona llega a la semana definitiva de La Liga Española con cuatro puntos de desventaja respecto al Real Madrid y, por lo tanto, con poquísimas opciones de revalidar el título. De hecho, si los blancos ganan al Villarreal este jueves, serán los campeones a la competición.

Por lo que respecta a este tema, Suárez no quiso dar por perdido el título, pero sí que es consciente que las posibilidades de ganar La Liga Española son muy pocas: “Sé que es muy difícil pero no es imposible”.

Sí que mantienen intactas las opciones de ganar la Champions League, aunque queda un largo camino por delante. Primero tienen que superar al Nápoles tras el empate a 1 de la ida de octavos de final. En cuartos, les esperarían el Bayern de Munich o el Chelsea. Lo más posible es que el rival del Barcelona fuese el conjunto alemán, ya que ganó el partido de ida por 0 a 3.

LEE LA NOTICIA ORIGINAL EN HEAVY.COM: