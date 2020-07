¿Seguirá Arturo Vidal en el Barcelona la próxima temporada?

El futuro de Arturo Vidal ha sido motivo de mucha especulación esta temporada teniendo en cuenta que termina contrato en el 2021.

El Barcelona aún no le ha ofrecido una extensión del contrato pero el mánager Quique Setién ha dejado claro que quiere que el internacional chileno siga jugando en el Camp Nou la temporada que viene.

Setién fue preguntado por el futuro del centrocampista en la conferencia prepartido del martes y su respuesta estuvo cargada de alabanzas, como destaca el Diario Sport:

“Arturo Vidal, estoy de acuerdo, creo que está dándonos muchas cosas, genera un entusiasmo y un compromiso que es inalterable en todo momento. Él siempre está dispuesto a trabajar, a darse una carrera, a ayudar, es encomiable. Es una suerte tener futbolistas así en un equipo de fútbol”

De hecho, más claro aún fue el técnico cántabro cuando le preguntaron si creía que el chileno seguiría en el Barcelona:

“Por supuesto que Arturo tiene muchas opciones de seguir, tiene contrato en vigor. No sé si él quiere seguir, yo cuento con él igual que con los que tienen contrato.”

Vidal ha estado siendo un jugador no fijo en el once de Setién, pero sí muy utilizado a lo largo de esta temporada. De hecho, ha marcado 6 veces. Después de la crisis del coronavirus, aún ha disputado más minutos y prácticamente ha jugado enteros los últimos cuatro partidos. Hoy, sin embargo, parte como suplente ante el Espanyol.

El Barcelona quiere renovar su plantilla este verano y tratará de vender tanto a Vidal como a Ivan Rakitic. Los catalanes quieren disminuir sus costes en sueldos, reducir la media de edad del equipo y ganar algo de dinero.

Un retorno a la Serie A puede parecer una buena opción para Vidal. El chileno gozó de mucho éxito con la Juventus, con quien ganó cuatro títulos de liga y la Coppa Italia, antes de recalar en el Bayern de Munich.

El Inter se interesó ya por Vidal durante el mercado de invierno de enero. El CEO de la entidad, Beppe Marotta, dijo que el mediocampista era “un jugador importante para nosotros”, pero el movimiento finalmente no se materializó.

Un cambio de aires a Milan le reuniría otra vez en el Inter con el mánager Antonio Conte. Los dos trabajaron juntos previamente en la Juventus y Vidal siempre habla maravilla sobre su entrenador de formación.

