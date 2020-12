Los nuevos rumores sobre el futuro de James Harden ¿a dónde irá?

El futuro de James Harden sigue siendo la novela de la pretemporada previo al comienzo de la campaña 2020-21. Al principio todo indicaba que el equipo de los Rockets no tenía ningún tipo de prisa en apretar el gatillo aunque el jugador había pedido un cambio anteriormente a un equipo que era candidato a ganar.

Los Rockets terminaron finalizando del cambio de Russell Westbrook además se agregó a Christian Wood y DeMarcus Cousins en el mercado de agencia libre. Para la dirigencia, se creía que estos movimientos serían suficiente para seducir a Harden para que se quede en Houston y así establecer un proyecto a largo plazo.

Esto ya ha cambiado ya que todo indica que el equipo ya está resignado que tengan que enviar a Harden a otro equipo. El jugador ya mencionó que no estaba dispuesto a renovar con el equipo en dos años ya que no se encontraba feliz en el equipo.

Su actitud y disposición no está al tope para el equipo y esto ya comienza a afectar a todos en esa organización. Ahora los Rockets ya desean poder finalizar esta novela más temprano que tarde pero a la misma vez poder maximizar el valor de un jugador de su índole.

Aún así, Harden sigue siendo uno de los cinco mejores jugadores de la NBA y hay interés por parte de otros equipos que quieren mover sus fichas para adquirirlo. Los Rockets han expandido su lista de destinos potenciales fuera de los equipos que pidió irse el base All-Star.

¿Dónde no ira?

Lo que sí se puede decir es que Harden no estará es en Dallas. Esto fue descartado.

El periodista del New York Times, Mark Stein, confirmó que el equipo tejano no tenía interés en Harden. El equipo había dejado espacio en su tope salarial para poder tener la oportunidad de firmar a Giannis Antetokounmpo. Eso se cayó cuando el griego firmó su extensión con Milwaukee.

¿Quién tiene ventaja en esta negociación?

Con el tiempo que le falta al actual contrato, los Rockets tienen todo el control de la negociación. Tienen todas las cartas a su favor: pueden canjearlo, mantenerlo en el equipo y pedir lo que quieran en el proceso. Todo esto lo pueden hacer durante las próximas dos temporadas.

Tiene sentido que ellos no quieran mantener a un jugador que no está contento ya que esto puede causar problemas en el vestidor. Aunque el nuevo entrenador del equipo, Stephen Silas dijo que está fascinado por la manera en la que entrena Harden. Por eso no sorprendente si Houston lo cambia en las próximas horas a un equipo como Brooklyn, Denver, Miami o Philadelphia, quienes todos tienen interés en él. El gran interrogante es quién ofrecerá la oferta más seductora ya que en este momento y en quiénes tendrán que intervenir, se habla hasta de cuatro equipos, para llegar a ser realidad.

