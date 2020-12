[FOTOS] Un James Harden ‘gordo’ aturde a los fanáticos en el juego de los Rockets

La expectativa era alta para que James Harden finalmente jugara en el juego de pretemporada de los Houston Rockets contra los San Antonio Spurs este martes 15 de diciembre. Sin embargo, el ocho veces All-Star, cuya biografía de la NBA indica que pesa 220 libras, se presentó en el campo luciendo notablemente más grande que la temporada pasada.

Harden, quien anunció públicamente su deseo de ser canjeado, no asistió a su primera práctica con Houston hasta este lunes, después de lo cual el flamante entrenador de los Rockets, Stephen Silas, dijo que parecía estar bien.

“Puedes preguntarle sobre su compromiso y todo ese tipo de cosas”, dijo Silas, según ESPN. “Pero tuvimos una buena conversación. Estaba encerrado. Estaba haciendo buenas preguntas. Estaba sacando buenos puntos. Tuvimos una buena discusión”.

Aunque Silas no mencionó la apariencia de Harden, los usuarios de Twitter lo apodaron “James Hamburguesa” y siguieron bromeando. Una persona bromeó: “No soy alguien para hablar, pero… ¿James Harden se comió a una stripper completa?”.

Did the NBA just sim to 2035 on James Harden? pic.twitter.com/O2zswt2Cdn — Troydan (@Troydan) December 16, 2020

James Harden has been eatin GOOD pic.twitter.com/v2XMn1LYIE — The Tailgate Talk (@TheTailgateTlk) December 16, 2020

James harden came in at least 20 pounds overweight Jesus he looks big — reed (@reedhuls15) December 16, 2020

James Harden yesterday vs James Harden today pic.twitter.com/0ZbaD6HeD9 — NBA Central (@TheNBACentral) December 16, 2020

James Harden in a few months https://t.co/IvtDUn0GNr pic.twitter.com/XX35MwGwpV — Manvir Bains (@MannyBLFC) December 16, 2020

Muchos usuarios en línea tuvieron problemas para creer que la imagen era real. Sin embargo, Harden también fue fotografiado entrando en la arena antes del juego donde parecía “más grueso”, como señalaron numerosos usuarios de Twitter. Una foto viral de Harden “ayer” en comparación con hoy es en realidad de marzo de 2020.

Además del Miami Heat, Harden tiene en cuenta numerosos equipos como opciones comerciales favoritas

Después de rechazar una oferta para convertirse en el primer jugador de la NBA en ganar 50 millones de dólares al año, “The Beard”, según los informes, ha nombrado a algunos equipos en su lista de deseos comerciales preferidos.

Según Adrian Wojnarowski de ESPN, los Brooklyn Nets son su primera elección. Al unirse a las estrellas de los Nets Kyrie Irving y Kevin Durant, informó ESPN, Harden cree que los nuevos “3 grandes” le asegurarán la oportunidad de jugar en las Finales de la NBA de 2021.

Además de Brooklyn y los Milwaukee Bucks, Harden también está considerando a los Philadelphia 76ers. Sin embargo, “los Rockets y los Sixers no han tenido conversaciones sustanciales sobre un posible acuerdo con Harden”, dijeron fuentes a ESPN el 8 de diciembre. “El nuevo presidente de operaciones de baloncesto de Philadelphia, Daryl Morey, gerente general de los Rockets durante las 13 temporadas anteriores, ha dicho que no tiene intención de romper el dúo All-Star de los Sixers formado por el centro Joel Embiid y el base/alero Ben Simmons “.

James Harden seems plenty engaged to me. #Rockets pic.twitter.com/ADj3NZkD6d — Ben DuBose (@BenDuBose) December 16, 2020

Independientemente de lo que Harden esté planeando hacer, el entrenador en jefe de Houston no tuvo nada que comentar sobre la práctica del 14 de diciembre. “Hablamos de baloncesto”, dijo Silas, según ESPN. “Soy entrenador de baloncesto y él es jugador de baloncesto. En cuanto a su compromiso con lo que estamos haciendo en cuanto al baloncesto, estuvo ahí. En cuanto a los rumores y todas las otras cosas con las que no puedo hablar, nuevamente, esa es otra pregunta que tendrás que hacerle -a James Harden-“.

Con Giannis Antetokounmpo ya asegurado en Milwaukee, ¿es más probable que Harden aterrice en Miami?

Me waiting on @wojespn to announce Harden to Miami

pic.twitter.com/gvB9avy7rS — 𝓐𝓭𝓻𝓲𝓪𝓷 🌙🐬 (8-5) (@Pray4Adry) December 15, 2020

El hecho de que Giannis Antetokounmpo frustrara los sueños de los fanáticos del Miami Heat que esperaban que el “Greek Freak” se dirigiera a su equipo, no significa que el intercambio de Harden de los Rockets sea algo seguro.

Antetokounmpo, que firmó su contrato supermax de 228.2 millones de dólares para quedarse con los Milwaukee Bucks, fue un golpe para los numerosos equipos que protegen el espacio en el tope salarial para intentarlo en la agencia libre este verano, incluido el Heat, y Miami tiene el espacio en el tope para gastar su dinero y conseguir talento en otra parte. Mientras Jimmy Butler y Bam Adebayo están bajo contrato la próxima temporada, casi todos los demás tienen una opción de equipo al acecho.

Después de permitir que el jugador clave de la rotación Jae Crowder se dirija a Phoenix, el Heat podría tener más de $40 millones en espacio salarial el próximo verano.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Defensa de Chicago Bears es acusado de agredir a una mujer: el informe

Sigue a AhoraMismo en Instagram