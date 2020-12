Antetokounmpo firma el contrato más grande en la NBA para quedarse en Milwaukee ¿por cuánto fue?

Después de mucha especulación el flamante dos veces jugador más valioso de la NBA finalmente no se va de Milwaukee.

Esto fue lo que decidió Giannis Antetokounmpo al recibir su tan ansiada extensión “supermax” por parte de la directiva de los Bucks. Giannis estará con los Bucks durante las próximas cinco temporada y estárá ganando US$228.2 millones durante ese tramo. Este se convierte en el contrato más grande en la historia de la NBA.

En su cuenta de Twitter, el jugador oficializó el acuerdo indicando que Milwaukee “es mi hogar, es mi ciudad.” También dijo que esta “bendecido por ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos cinco años. Hagamos que estos años cuenten. El show continúa. Vamos por todo.”

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. ������ pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Opciones que tenía a su disposición

El griego tuvo la oferta en la mesa y aceptó. De no haber hecho eso, esto lo hubiese convertido a Antetokounmpo en un agente libre sin restricciones. Esto le permitiría entrar al mercado de la agencia libre el próximo verano. Eso sin dudas lo hubiese convertido en el nombre más seductor en el mercado y ya tenía a varios pretendientes que lo intentaban persuadir.

Entre esos equipos se encontraban los vigentes campeones de la NBA, el campeón del este Miami Heat y hasta se hablaba de los Golden State Warriors que buscan regresar a ser competitivos tras una temporada nefasta.

Pero Giannis siempre había mencionado que se quería quedar si es que las circunstancias eran las apropiadas. Este compromiso se hizo por parte de la dirigencia del equipo e hicieron valer su promesa al traer a Jrue Holiday, además le extendieron el contrato a Pat Connaughton y ficharon a Torrey Craig y a DJ Augustin.

Su presente

Esta última temporada, desde lo estadístico, fue su mejor hasta ahora. En la temporada promedió 29.5 puntos, 13.6 rebotes y 5.6 asistencias por partido. Este rendimiento lo convirtió en el jugador más dominante en la temporada regular. En el proceso, los Bucks tuvieron la mejor marca de la NBA una vez más. Esto lo convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA en ser el más valioso en años consecutivos uniéndose a Michael Jordan y Hakeem Olajuwon. También se unió a Kareem Abdul-Jabbar y Lebron James en ganar este galardón en dos ocasiones antes de cumplir los 25 años de edad.

Misión Pendiente por cumplir

Aún con todos estos reconocimientos, los Milwaukee Bucks apenas ha podido llegar a la final de conferencia en el 2019. Ahí perdieron con los eventuales campeones Toronto Raptors. Esta temporada pasada, fueron eliminados por el Heat, quien terminó ganando la conferencia el este.

