En la NBA se sabe que cada vez que Pat Riley mueve una de sus fichas, tiene un impacto por toda la NBA. Después de la actuación del Miami Heat en la burbuja de Orlando en la que ganó la conferencia del este y disputó la final ante los Lakers, las expectativas han incrementado para esta temporada que comienza la semana próxima.

El jueves, se comenzó a hablar de que el Heat es uno de los equipos en el que podría recalar el estelar escolta. La razón es sencilla por este cambio de posicionamiento por parte de Houston. Desde la perspectiva de la directiva, ellos ya saben que Harden no está dispuesto a firmar una extensión de contrato en dos temporadas. Esto disminuye el interés del equipo en tenerlo como pieza central a largo plazo.

Entonces para ellos, sería una buena oportunidad para maximizar su valor en la obtención de algunos jugadores para armar un proyecto más sólido.

Esto se afirmó después del fin de la temporada cuando el jugador de 31 años pidió un cambio a otro equipo como también lo hizo Russell Westbrook. Este último terminó siendo canjeado a los Washington Wizards mientras que recibieron a John Wall.

VideoVideo related to james harden: ¿será la pieza final para miami heat? 2020-12-17T21:49:32-05:00

Otro equipo que está con posibilidades de llegar con una de las grandes figuras de la NBA son los Philadelphia 76ers. Pero para que ellos puedan conseguirlos tendrán que usar a Ben Simmons como moneda de cambio. Se tiene que mencionar Brooklyn Nets y a los Denver Nuggets como opciones de llegada.

Miami Heat: Emergency Floors Yours with latest on James Harden talkEthan Skolnick, Greg Sylvander, Alex Toledo and Brady Hawk discuss the exclusive Five Reasons Sports Network reporting on the Miami Heat's pursuit of James Harden — and the reluctance to include Duncan Robinson. #MiamiHeat #JamesHarden #NBA #Rockets #DuncanRobinson 2020-12-18T01:42:29Z

Opciones para el equipo

Pero el equipo que comenzó a sonar con más efusividad fue el Miami Heat. Los Rockets comenzaron a abrir sus opciones y los han hecho con las dos conferencias. Si es que llega Harden a Miami, es muy probable que se tenga que hacer un cambio entre tres o cuatro equipos.

Pero como lo han dicho varios informes, uno de los detalles que hay para Miami es no usar a Duncan Robinson en las negociaciones. Los jugadores que sí se han mencionado son KZ Okpala, Tyler Herro, Precious Achiuwa y hasta Kendrick Nunn como los jugadores que podrían irse en esa operación.

El joven alero de Miami es una de las grandes promesas del equipo jugó poco en su temporada de novato en el 2018-19, pero la temporada pasada se convirtió en un jugador importante para Erik Spoelstra, promediando 13.5 puntos por partido y siendo uno de los jugadores más certeros encestando triples.

The Miami Heat and Houston Rockets are in “active discussions.” The Heat are trying to keep Duncan Robinson out of any trade package for Harden (via @ClutchAdamNBA, @5ReasonsSports) pic.twitter.com/MuXT8whSUx — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 18, 2020

Por estas opciones que tienen en la mesa, se ha especulado que Miami es la principal opción para Harden.

También se tiene que tener en consideración que James Harden tiene una relación con Harden.

Complicaciones

Los Rockets están desesperados después de la adquisición de John Wall y DeMarcus Cousins. Sin el escolta

El gran tema en todo esto no se trata en lo que tiene que dejar ir a varias figuras yendo hacia el futuro. Se tendrá que ver si él sería alguien que encaja en un equipo que tiene una cultura muy particular.

La NBA anunció que el último día para hacer cambios esta temporada será el 25 de marzo.

LEER MÁS: [FOTOS] Un James Harden ‘gordo’ aturde a los fanáticos en el juego de los Rockets