James Harden, ¿a los Boston Celtics?

Después de un comienzo emocionante en la primera semana de mercado de traspasos en la NBA que estuvo llena de movimientos impactantes y demandas comerciales inesperadas, los Boston Celtics ahora están dispuestos a adquirir a James Harden.

Informes contradictorios sugirieron lo contrario, el martes, pero desde la noche hasta la mañana del Día del Draft de la NBA, todas las señales apuntan a que el presidente de operaciones de los Celtics, Danny Ainge, está haciendo un esfuerzo tardío para fichar a Harden, según fuentes de Heavy.com.

While the Nets & Sixers are believed to be frontrunners for James Harden, Boston Celtics are making a late push for Harden. They are trying to flip Kemba Walker and Gordon Hayward for picks and young assets that would appeal to Houston, frantically.

