Messi 2026: Cómo luciría “La Pulga” en el Mundial de EE.UU., México y Canadá

En plena disputa del Mundial Qatar 2022, existen fanáticos de Lionel Messi que ya imaginan cómo podría lucir físicamente el astro argentino en la Copa del Mundo 2026, que la FIFA tiene planeado organizar en Estados Unidos, México y Canadá. Gracias a unas imágenes compartidas por una cuenta de Twitter, los seguidores de “La Pulga” comenzaron a ilusionarse con su presencia en la siguiente cita mundialista, a pesar de que todavía es una incógnita si formará parte del seleccionado argentino cuando ya tenga 39 años.

Todo comenzó el lunes pasado. La cuenta de Twitter llamada “Messi out of Context” (“Messi fuera de contexto”, por su traducción al español) dedicada a subir fotos del crack argentino en situaciones graciosas o fuera de un campo de juego compartió cuatro imágenes retocadas de cómo luciría el capitán de la selección argentina si llegara a jugar el próximo Mundial.

A partir de esta publicación, el término “Messi 2026” se volvió una tendencia en la red social del pajarito y muchos seguidores comenzaron a compararlo con el exfutbolista italiano Andrea Pirlo, reconocido por un corte de pelo similar al que podría lucir “La Pulga” dentro de cuatro años.

Al momento de escribir esta nota, el posteo contaba con más de 40 mil “Me gusta” y sumaba casi 2 mil retweets.

En Inglaterra aseguran que Lionel Messi está a un paso de acordar su incorporación al Inter de Miami

Según publicó The Times un día después del triunfo de Argentina ante México por la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022, Messi está a punto de cerrar un acuerdo con el Inter Miami para incorporarse a la plantilla a partir de junio de 2023, cuando finaliza su contrato con el PSG.

De acuerdo a la información exclusiva que publicó el citado medio, uno de los encargados del operativo de seducción a “La Pulga” es ni más ni menos que David Beckham, una de las cabezas de la franquicia. “Inter espera que Messi se mude del Paris Saint-Germain al final de la temporada europea. Messi tiene una casa en Miami y disfruta de vacaciones allí con su familia. El año pasado les dijo a los medios españoles que jugar en Estados Unidos siempre había sido su sueño”, subraya el artículo.

La posibilidad latente que plantea The Times va en sintonía con las declaraciones de Messi en 2020, cuando él mismo confesó que le gustaría vivir la experiencia de jugar en la Major League Soccer (MLS). “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, señaló en aquel momento durante una entrevista.

“Se dice que la influencia de Beckham es clave para el trato: como embajador de Qatar en la Copa del Mundo, tiene una línea directa con los dueños del PSG. El ex capitán de Inglaterra también tiene una relación con Messi a través de su asociación con Adidas”, planteó The Times.

Los dueños del Inter Miami se negaron a realizar comentarios sobre el posible desembarco de Lionel Messi

Ante la repercusión de la información que publicó The Times, el Miami Herald puso manos a la obra y se comunicó con los dueños del Inter Miami, Jorge Mas y su hermano José, pero prefirieron no ilusionarse antes de tiempo.

“Ninguno hizo comentarios sobre estas conversaciones. Hicieron hincapié en que Messi está bajo contrato con el club francés y no tenían la libertad de comentar sobre cualquier rumor que involucre al jugador de otro club”, dice el artículo del citado medio.

Mientras los rumores sobre el futuro de Messi circulan por los principales medios deportivos del mundo, el astro argentino está focalizado en avanzar con el seleccionado argentino a octavos de final de Qatar 2022. Para ello, este miércoles la albiceleste deberá vencer a Polonia en el estadio 974.

