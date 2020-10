Martes 13 de eliminatorias: así se jugará la segunda fecha

Este martes 13 de octubre se celebra la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022. Un día, que es considerado por muchas personas como una fecha de mala suerte, llena de situaciones desagradables e infortunios. Por ello, los amantes del fútbol están cruzando los dedos, para que cuando la pelota comience a rodar en los estadios de fútbol, ninguna selección sufra algún contratiempo y estos se desarrollen con toda normalidad.

Luego de la primera jornada en donde Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina sumaron de tres puntos, Perú y Paraguay un punto y Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia no lograron sumar, es momento de seguir la disputa para clasificar al mundial.

🗓️🏆 ¡Los partidos de la segunda fecha de las #EliminatoriasSudamericanas!

🇪🇨 vs. 🇺🇾 | 🇧🇴 vs. 🇦🇷 | 🇻🇪 vs. 🇵🇾 | 🇵🇪 vs. 🇧🇷 | 🇨🇱 vs. 🇨🇴

▸https://t.co/VKvl6ItVK1 pic.twitter.com/WSjiAOp5LA

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 12, 2020