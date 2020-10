¿Cuánto tiempo estará de baja Santiago Arias?

Santiago Arias, el futbolista colombiano, quien actualmente se encuentra cedido por el Atlético de Madrid al Bayern Leverkusen, sufrió una impactante y desgarradora lesión en el partido de la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas de Catar 2022 de la Conmebol, el pasado viernes 9 de octubre, en el encuentro entre la Selección Colombia y la Selección de Venezuela, en donde los cafeteros ganaron el encuentro 3-0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El lateral de 28 años tuvo que ser sustituido del partido al minuto 12’ del primer tiempo, luego de una disputa de balón con el jugador venezolano Darwin Marchís, en donde el colombiano estaba tratando de cortar una pelota larga que iba para el rival venezolano, cuando su pie izquierdo se quedó ‘pegado’ sobre el césped de la cancha y dio un giro muy brusco.

A continuación, puede ver un vídeo del momento exacto de la lesión. Imágenes sensibles.

De acuerdo al primer parte médico de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), indicó por medio de un comunicado que el jugador habría sufrido una luxo-fractura de su tobillo izquierdo con lesión multiligamentaria. De igual manera, indicaron que el jugador viajaría a Madrid, España para ser operado y estará seis meses fuera de las canchas.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo médico de la Selección Colombia informan que el jugador Santiago Arias sufrió una luxo-fractura del tobillo izquierdo con lesión multiligamentaria en el partido frente a Venezuela, válido por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. En comunicación con el Atlético de Madrid y el Bayern Leverkusen se decidió remitir al jugador a Madrid, España, donde será realizado el tratamiento de su lesión. El jugador viajará una vez reciba la autorización médica para hacerlo”.

Por su parte el Bayern Leverkusen, actual club del jugador comunicó que Arias sufrió una fractura de peroné y lesión de ligamentos complejas en el tobillo izquierdo y en el mejor de los panoramas, podría volver a jugar a finales de abril o comienzos de mayo del 2021.

ℹ️ Santiago Arias has suffered a fractured fibula and ankle injury😞

It is expected his recovery time will be around six months. #ForzaSanti🙏 pic.twitter.com/vx5368m9LV

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 10, 2020