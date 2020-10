Cristiano Ronaldo da positivo de coronavirus: ¿qué se sabe?

En un comunicado, la Federación Portuguesa de fútbol confirmó que su capitán, Cristiano Ronaldo, dio positivo de coronavirus y se perderá el compromiso ante Suecia por la UEFA Nations League.

La máxima entidad del futbol portugués informó que el atacante de su equipo se encuentra en “buena forma, asintomático y aislado“.

“Cristiano Ronaldo fue liberado del trabajo de la Selección tras una prueba positiva por COVID-19, por lo que no estará en el partido ante Suecia.

El internacional portugués lo está haciendo bien, sin síntomas y aislado. Tras el caso positivo, los jugadores restantes fueron sometidos a nuevas pruebas este martes por la mañana, todas con resultado negativo, y están a disposición del entrenador Fernando Santos.

El partido ante Suecia por la fase de clasificación de la Liga de las Naciones, está programado para el miércoles, a las 7:45 pm hora de Portugal”.

Tras el empate sin goles ante Francia por la Liga de las Naciones, el atacante de la Juventus se sometió a una prueba PCR de rutina y terminó siendo el tercer caso positivo del conjuto portugués, tras los de José Fonte y Anthony Lopes.

Además de perderse el partido con Portugal ante su par de Suecia, Cristiano no podrá estar en las siguientes presentaciones de Juventus.

Se espera que el luso se pierda el debut en la nueva edición de la Champions League ante el Dinamo de Kiev (Ucrania, 20 de octubre), y los compromisos por el torneo local italiano ante Crotone (17 de Octubre) y Verona (25 de Octubre).

Lo que pasó a ser un interrogante y sujeto a su evolución será su presencia en el mediático duelo ante el FC Barcelona de Lionel Messi del proximo 28 de Octubre en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín.

El exdelantero del Manchester United y Real Madrid, entre otros equipos, goza de una salud plena, y aunque en el arranque de la pasada temporada sufrió molestias en los aductores que lo dejaron alejado de las canchas en algunos compromisos con Juventus y su selección, las bajas por lesión no fueron una constante a lo largo de su carrera.

