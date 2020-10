Hoy es martes 13: “ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes”

Hoy es martes 13, un día que para muchas personas alrededor del mundo, es considero una fecha de mala suerte. Tal y como lo dice el famoso refrán: ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Es por ello que muchas personas prefieren en esta fecha no realizar ningun tipo de plan para no ‘llamar’ a la desgracia y evitar que suceda cualquier tipo de desgracia. Además, es martes 13 del año 2020, lo que parece aumentar más la superstición de esta fecha, ya que este año ha estado marcado por varios momentos difíciles para la vida de muchas personas, empezando por la pandemia debido al coronavirus que ha modificado la forma de vivir de todos.

Pero ¿cuál es el origen del mito de que el martes 13 es una fehca de mala suerte?

Hasta el momeno no hay un estudio exacto que date sobre el origen de esta fecha. Se cree que surgió a partir de creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas que se remotan a la antigüedad en donde el número 13 estuvo cargado de connotaciones negativas por distintas razones.

La primera de ellas hace referencia a la bilbia, donde el martes esta asociado a Marte, el dios romano de la guerra y símbolo de la destrucción. Otra teoría, tiene que ver con la Última Cena de los 12 apóstoles y Jesús, en la que Judas Izcariote, quien fue el traidor, era el número 13. La tercera teoría tiene que ver con el Kabbalah judía, en donde eran 13 los espíritus malignos y fue en el capitulo 13 de Apocalipsis donde apareció el anticristo, la Bestia de siete cabezas y diez cuernos.

La caída del Imperio Romano en Constantinopla en la Cuarta Cruzada la cual ocurrio el martes 13 de abril de 1204 y la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel un martes 13, hacen referencia a otras dos teorías del origen de esta fecha.

Por su parte, en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el decimotercero invitado a una cena de dioses. En el Tarot, este número hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna y finalmente para los egipcios, la fase 13 en el ciclo de la vida era la muerte.

Sin embargo, más allá de leyendas, no hay ningun estudio científico que indique que el martes 13 o el viernes 13, sean días de mala suerte. Además, muchas personas en el mundo, hacen caso omiso a este día, y realizan sus actividades cotidianas con total normalidad.

¿Cómo evitar la mala suerte?

Hay una serie de prácticas para poder evitar tener mala suerte en un martes 13. Algunas de las supersticiones dicen que curzarse con un gato negro, derramar sal, pasar por debajo de una escalera, abrir una sombrilla dentro de casa, comenzar el dia pisando con el pie izquierdo, son algunas de las cosas que debes de evitar en este día.

De igual manera, si quieres revertir alguno de estos sucesos, debes de tocar madera, lanzar una pizca de sal por encima del hombro izquierdo o tirar agua por una ventana.

Otros creyentes de este día, prefieren no tomar decisiones fundamentales en cuanto a la vida profesional y personal, no salir de casa, no viajar, no programar fechas importantes en este día y hasta no pedir préstamos.

¿Qué es la triscaidecafobia

Cuando es martes 13, muchas personas que padecen trezidavomartiofobia, la cual es un temor a esta fecha. Los síntomas que padecen los trezidavomartiofóbicos en este día es sentir un miedo irracional a este día, lo cual causa ansiedad, inseguridad y miedo. Y es una patología que tiene que ser tratada por un especialista.

Martes 13 es tendencia en Twitter

Muchos internautas no han dejado pasar por desapercibida esta fecha. Con el #Martes13. Muchos han realizado bromas y memes acerca de este día, en donde la mala suerte es el tema principal. Aquí te dejamos algunos de ellos.

