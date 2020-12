Malas noticias para el Barcelona con la ausencia de otro atacante ¿quién es?

El empate a un gol ante el Éibar no fue la única mala noticia que dejó la fecha entresemana para el equipo culé. Se supo el miércoles que Philippe Coutinho estará fuera de acción durante los próximos cuarto meses por causa de una lesión de menisco en su rodilla.

El brasileño sufrió esta lesión en una disputa por el balón en el segundo tiempo del partido y tuvo que ser . El jugador apenas duró en el terreno un poco más de 20 minutos antes de salir y dejar al Barça con 10 para terminar el cotejo.

Desde que salió el exLiverpool se sabía que había un problema preocupante y esto se confirmó a través del parte médico que emitió el equipo.

[COMUNICADO MÉDICO]@Phil_Coutinho tiene una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda Todos los detalles

as pruebas realizadas han mostrado que el jugador del primer equipo Philippe Coutinho tiene una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda. El tratamiento de la lesión requerirá una intervención artroscópica que se llevará a cabo en los próximos días.

Coutinho disputó 14 partidos en lo que va de esta temporada y ha anotado tres goles y dio dos asistencias. No cabe duda, su baja será un nuevo golpe a los planes de Ronald Koeman y para el Barça, que es sexto en la Liga y si el Atlético de Madrid gana al Getafe se pondrá a 10 puntos de los de Simeone.

La ausencia de Coutinho es preocupante ya que se trata de una de las lesiones más serias que puede sufrir en dicha articulación.

Lucha contra lesiones esta temporada

El 2020 ha sido una temporada en la que las lesiones han afectado mucho al Barcelona esta temporada. Coutinho se convierte en el tercer jugador que estará ausente por tiempo extendido. Gerard Piqué y Ansu Fati han estado afuera durante los últimos meses y ha sido parte de la razón por la que Koeman ha tenido que cambiar y ajustar sus alineaciones en el proceso.

Este no ha sido un problema que ha tenido el club esta temporada solamente. Esto es algo que también se le ha tenido que criticar al equipo médico en las últimas temporadas ya que la manera en han manejado las lesiones y rehabilitaciones de jugadores como Marc-Andre ter Stegen, Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé y sus respectivas lesiones.

¿Y Puig?

Con la salida de Coutinho llega posiblemente una oportunidad para el canterano Riqui Puig. El joven ha sido uno de los integrantes del plantel que menos minutos ha tenido desde la llegada de Koeman a Can Barça. Ahora por necesidad lo tendrá que usar de manera más frecuente hasta que regrese Ansu Fati a la alineación.

Se tendrá que ver si Puig juega este próximo fin de semana ante el Huesca.

