Ronald Koeman sigue sin contar con Riqui Puig

El técnico del FC Barcelona, ​​Ronald Koeman, ha sorprendido al dejar a Riqui Puig por fuera de la lista de convocados para el partido de La Liga del sábado contra el Alavés.

El joven de 21 años es la sorpresiva omisión de la fiesta de viaje con Konrad de la Fuente del Barcelona B incluido en la lista.

Riqui Puig es popular entre la afición Culé y es uno de los jugadores jóvenes mejor valorados del club. Sin embargo, está luchando por obtener más minutos en el terreno de juego con el Barça pero su única aparición esta temporada hasta ahora ha sido como suplente tardío en la victoria sobre el Celta de Vigo.

¡Sigue la página de Facebook del FC Barcelona de Ahoramismo y Heavy para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

A Ronald Koeman se le preguntó sobre la ausencia de Riqui Puig en la lista de convocados, en la rueda de prensa previa al partido del viernes. El técnico holandés explicó por qué ha decidido dejar fuera al joven centrocampista.

Koeman on Riqui Puig's absence tomo: "It's a technical decision. In several games we've had 23 players, but for me it's too many players. Better to travel with 20, 21 tops. I prefer that players train intensively rather that travel (if not playing)."

— Samuel Marsden (@samuelmarsden) October 30, 2020