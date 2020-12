Un nuevo Camp Nou para el Barcelona ¿quién lo propone?

Las elecciones del Barcelona prometen ser candentes en el mes de enero. Todos los candidatos tienen sus respectivas plataformas teniendo en cuenta que esta es una de las elecciones más importantes de las últimas décadas debido a la crisis económica por la que atraviesa la institución.

Algunos tienen planes en orden para la subsistencia del club, mientras hay otros que son un poco más drásticos.

Durante la presentación de su programa electoral, el candidato presidencial Agustí Benedito mencionó que su equipo ya tiene un plan para su proyecto magno: El nuevo Camp Nou.

El candidato y su equipo ya comienzan a hablar de en dos posibles ubicaciones para poder construir ese nuevo estadio. Pero lo que tiene en mente es demoler al estadio que actualmente ese el más grande en toda Europa.

En cierto aspecto se entiende esta movida ya que el Camp Nou está muy decaído. Hasta el mismo gestor actual, Carles Tusquets ha mencionado que el estadio de 63 años se “está cayendo a pedazos”.

Opciones para el Barça

Lo que tiene en mente Benedito y su equipo administrativo es demoler al Camp Nou y construir el nuevo en ese mismo local. El plan también sería que jugaran durante al menos tres años en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Este fue el hogar el Espanyol antes de que se fueron al Cornellà- El Prat hace casi 10 años atrás.

La segunda opción es construirlo dentro de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Esto lo mencionó el candidato durante la presentación en el cual se planea la construcción de dos establecimientos dentro del club.

“La remodelación del Camp Nou podría costar más dinero que la construcción de un nuevo estadio, la cual sumada a la construcción del Nou Palau Blaugrana, que se hará inmediatamente, no costará más de $1,096 millones”, añadió en una entrevista que le otorgó durante la presentación de su campaña.

Este dinero, según Benedito, se financiaría “con la venta de los ‘naming rights’ del estadio durante un periodo de 25 años”.

Proyecto Espai Barça

En este sentido, Benedito consideró que “el socio del Barça no sabe la aventura en la que se habría entrado cuando hubiese empezado a hacerse el proyecto del Espai Barça. Las incertidumbres son máximas. Hay arquitectos que dicen que las obras se hubiesen alargado 9 ó 10 años”. Se estima que el proyecto podría costar $1,829 millones entre lo que consiste el Camp Nou y el Palau Blaugrana entre los mayores proyectos que se tienen en mente.

También se presentó la arquitecta Benedetta Tagliabue, quien explicó que “no tiene sentido hacer una remodelación del Camp Nou si esta no permitirá que el estadio dure 65 años por culpa de las estructuras antiguas y que no sea el mejor campo del mundo”

Reacción de la ciudad

La reacción por parte de la ciudad no fue la más esperanzadora. La primera teniente de alcalde y responsable del Área de Territorio, Belén García, enfatizó a través de un comunicado que lo propuesto por Benedito “no encaja en el modelo de ciudad por el que trabaja el Ayuntamiento, basado en mejorar la calidad de vida de los vecinos, con equipamientos, zonas verdes y servicios a su alcance”.

Esto no es un intento de interferir en las elecciones del club, pero quería tener bajo consideración que una construcción de esa magnitud tendría “un impacto negativo en la ciudad”.

Se tendrá que ver si Benedito termina siendo elegido para ver qué ocurre en este posible proyecto de mejoramiento y modernización del club.

