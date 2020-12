Messi y Suárez planean retirarse juntos en la MLS

Luis Suárez ya se ha ido del Barcelona, ​​pero el delantero ya tiene planes de volver a jugar con su excompañero Lionel Messi.

Los dos delanteros esperan reunirse en la Major League Soccer en el Inter de Miami en algún momento en el futuro, pero no antes de 2022, según explicó Xavi Campos de Catalunya Ràdio.

El futuro de Messi sigue siendo objeto de intensas especulaciones con el capitán del Barcelona sin contrato al final de la temporada. Suárez dejó el Camp Nou por el Atlético de Madrid en verano y firmó un contrato de dos años con los rojiblancos.

Messi habla sobre la salida de Suárez

La marcha de Suárez al Atlético hizo que Messi se despidiera forzadamente de su compañero de ataque y amigo cercano, y ha sido muy crítico con el traspaso. El argentino fue entrevistado por Jordi Évole en La Sexta y ofreció su opinión sobre la salida de Suárez.

“Lo que pasó con Luis Suárez al Atléti fue… ¡una locura! Se fue gratis, se pagaron los años restantes de su contrato y se incorporó a un equipo que lucha por los mismos objetivos que nosotros. Increíble.”

El internacional uruguayo disfruta de la vida en el Wanda Metropolitano Stadium y ha marcado siete goles en La Liga en lo que va de temporada. El Atlético encabeza la tabla en España con 32 puntos en 13 partidos y está ocho puntos por delante del Barcelona.

Suárez ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de jugar en la MLS en algún momento en el futuro. Le dijo a ESPN en noviembre de 2019 que “es una liga atractiva” y una “buena posibilidad”.

Messi habló de la MLS

Mientras tanto, Messi también habló sobre la posibilidad de jugar en Estados Unidos en su entrevista con Évole. El jugador de 33 años se abrió sobre su futuro y la posibilidad de hacer un salto a la MLS.

“Siempre tuve el sueño de poder disfrutar y tener la experiencia de vivir en Estados Unidos, experimentar cómo es la liga allí.”

“No tengo nada claro hasta fin de temporada. Voy a esperar a que acabe la temporada. Lo importante es pensar en el equipo e intentar ganar títulos, no distraerse con otros temas.”

“No sé qué pasará. Estoy concentrado en lo que tenemos frente a nosotros durante los próximos seis meses. No estaría bien decirte lo que voy a hacer después de eso porque ni siquiera yo lo sé.”

El dueño del Inter de Miami, David Beckham, ya dejó en claro que le encantaría tener superestrellas mundiales en su club. Dijo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon a principios de este año que su club tiene una “gran oportunidad” de fichar a jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo, según informó Goal.

David Beckham Hints at Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Joining His Soccer TeamDavid Beckham reflects on the seven years it took to shape the Inter Miami CF MLS team as an owner and addresses rumors about the team trying to bring on top players Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: http://bit.ly/1nwT1aN Watch The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Weeknights… 2020-02-27T11:00:02Z

Messi y Suárez disfrutaron de una asociación prolífica durante sus seis años juntos y acumularon una gran cantidad de títulos juntos en Barcelona. Los comentarios del dúo sugieren que ambos podrían verse tentados por mudarse a Estados Unidos antes de terminar sus carreras como jugadores.