Piqué confiesa con cuántos años se quiere retirar

El defensa del Barcelona Gerard Piqué ha hablado sobre cuánto tiempo cree que le queda jugando al máximo nivel y sobre la posibilidad de que el capitán Lionel Messi permanezca en el Camp Nou la próxima temporada.

Piqué cumplirá 34 años en febrero y se dirige hacia el final de su carrera, aunque firmó una extensión de contrato en octubre, lo que significa que su contrato actual se extiende hasta 2024.

El central ha estado en Dubai para recoger un premio en los Globe Soccer Awards.

🏆 Congratulations to 🇪🇸 GERARD PIQUÉ on being honoured with the Globe Soccer PLAYER CAREER AWARD 👏#GerardPique #GlobeSoccer @3gerardpique @DubaiSC @FCBarcelona @SeFutbol pic.twitter.com/uJbjtWsqFf

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020