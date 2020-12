¡Jordi Alba se perderá el próximo partido con el Barcelona!

El Barcelona debe arreglárselas sin el lateral izquierdo Jordi Alba en su próximo encuentro de La Liga después de que el defensa fuera sancionado con un partido sin jugar el martes.

Alba fue amonestado por quinta vez esta temporada en la máxima categoría española en la victoria por 3-0 sobre el Real Valladolid que trae una sanción automática de un partido. Por tanto, el lateral izquierdo debe perderse la visita del Eibar al Camp Nou el próximo 29 de diciembre.

La noticia supondrá un duro golpe para Ronald Koeman ya que Alba es una pieza clave en su zaga. El jugador de 31 años también ha demostrado ser una pieza clave en el ataque azulgrana, generando muchas oportunidades de gol.

6 – @FCBarcelona's Jordi Alba 🇪🇸 has been directly involved in more goals than any other @LaLigaEN defender this season in all competitions (6, 1 goal and 5 assists). Critical. pic.twitter.com/TA2BRhfjxl

— OptaJose (@OptaJose) December 16, 2020