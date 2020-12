¿Messi ofrece pistas sobre una posible renovación?

El futuro de Lionel Messi en Barcelona sigue siendo objeto de mucha especulación. El capitán acaba contrato al final de esta temporada y puede negociar con quiera a partir de enero.

Sin embargo, el internacional argentino parece haber dejado caer una gran pista sobre sus planes para el futuro en una entrevista con Jordi Evole de La Sexta. La entrevista se retransmitirá el 27 de diciembre, pero se ha filtrado un fragmento que ofrecerá a los aficionados azulgranas la esperanza de que el capitán esté planeando quedarse, según informa Catalunya Ràdio.

A Messi le preguntan cómo se siente en el Barcelona y responde: “Estoy bien ahora. Es cierto que en el verano me estaba yendo muy mal, por el final de temporada y por todo lo que pasó, el burofax… Esto lo arrastraba al principio pero ahora tengo ganas de luchar por todo. Sé que el club está en un momento difícil, a nivel de equipo y de club, pero estoy ahora estoy ilusionado y con ganas”.

Messi propuso para quedarse

Barcelona celebrará elecciones presidenciales en enero y uno de los candidatos, Jordi Farré, ha dicho que confía en que Messi no quiera irse del Camp Nou.

Farré dijo a RAC1 que se ha puesto en contacto con los representantes del capitán y ya tiene lista una propuesta para el jugador de 33 años, según informó Mundo Deportivo.

“Estoy seguro de que Messi no quiere irse. He hablado con su gente, me han dicho que quiere quedarse y que hay un proyecto ganador. La propuesta que tengo para él: renovar año tras año y ser presidente de honor. Con eso, ¿me dirá que no?”

Messi no ha hablado públicamente de su futuro desde que admitió en una entrevista con Rubén Uria de Goal en septiembre que le había dicho al Barça que quería irse en verano, pero que le habían negado la salida.

¿Proyecto ganador de Koeman?

Es probable que la identidad del próximo presidente del club y el progreso del Barça con el nuevo entrenador Ronald Koeman sean claves para que Messi tome la decisión sobre su futuro. El club ha tenido un comienzo de temporada decepcionante hasta ahora con Koeman.

En el empate 2-2 del sábado ante el Valencia en La Liga, el Barça perdió puntos por séptima vez en 13 partidos de liga esta temporada. Messi anotó con su gol 643 con el club, igualando el récord histórico de la leyenda brasileña Pelé.

Ha habido algunas razones para el optimismo esta temporada. Los jóvenes Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Sergiño Dest, Ansu Fati y Pedri han disfrutado de minutos y han ofrecido pruebas de que el Barça puede construir un nuevo equipo con un futuro brillante.

Aún está por verse si Messi es parte de ese futuro. El capitán ha dejado en claro anteriormente que quiere terminar su carrera en el Barcelona y sus últimos comentarios ofrecen esperanzas de que pueda decidir quedarse y firmar un nuevo contrato en el club al que se unió a los 13 años.