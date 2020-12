¿Cuándo volverá a jugar Dembelé en el Barcelona?

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, ofreció una actualización sobre Ousmane Dembelé en su rueda de prensa previa al partido de La Liga del martes ante el Real Valladolid.

El francés ha estado fuera de los terrenos de juego desde que sufrió un problema en el tendón de la corva en la derrota por 2-1 ante el Cádiz, pero no se espera que regrese para el partido de mañana. Sin embargo, Koeman sí cree que Dembelé debería estar en forma para el próximo partido del Barça el 29 de diciembre en casa ante el Eibar.

“Creo que es demasiado pronto para que juegue contra el Valladolid. Ayer hizo parte del entrenamiento con el filial, lo que es normal al día siguiente del partido. Necesita más sesiones de entrenamiento para poder entrar en la lista de convocados. Podría entrar en la convocatoria contra el Eibar.”

La visita del Barcelona a Ipurúa (campo del Eibar) es el último partido de 2020, y el regreso de Dembelé será un impulso bienvenido, especialmente con la lesión de Ansu Fati, que también está fuera de los terrenos después de someterse a una operación de rodilla.

Dembelé ha disputado 12 partidos con el Barça en todas las competiciones en lo que va de 2020-21, anotando cuatro goles y aportando dos asistencias.

Koeman habla del Real Valladolid

El Barça y Koeman se dirigen al partido del martes bajo cierta presión después de un decepcionante empate a 2 en casa ante el Valencia en el último partido en La Liga que ha dejado al equipo a ocho puntos del líder, el Atlético de Madrid.

El técnico holandés expresó su opinión sobre los próximos rivales del Barça y sobre lo que debe hacer su equipo para mejorar. Dijo: “Tenemos que ser más regulares, mejorar con el balón y sin el balón. Debemos tener la máxima concentración durante todo el partido”.

También se le preguntó a Koeman si pensaba que era un partido imprescindible para su equipo dada su situación en la liga y el hecho de que ya han perdido puntos siete veces en 13 partidos de liga.

“Cada partido que no ganamos es un paso atrás, pero también depende de los resultados de los otros equipos. Sigo pensando que quedan muchos partidos por delante, en los que pueden pasar muchas cosas. El problema no es empatar en casa ante el Valencia, el problema es que hemos perdido demasiados partidos fuera y ahora estamos en una situación en la que no podemos tropezar. Es una presión para el equipo saber que no podemos equivocarnos si queremos acortar distancias.”

El Barça seguirá siendo un gran favorito para llevarse los tres puntos a pesar de su forma irregular esta temporada. El Real Valladolid llega al partido entre los tres últimos de La Liga y con solo tres victorias en 14 partidos.

Koeman no duda de la motivación de Messi

Koeman también fue interrogado sobre Messi en respuesta a una entrevista que la estrella del Barcelona le dio a La Sexta, donde habló sobre su determinación y hambre de triunfar a pesar de pedirle al club que se fuera el verano pasado.

El técnico azulgrana no se sorprendió por los comentarios de Messi y ofreció su opinión sobre la actitud del jugador de 33 años:

“No necesito ver una entrevista de Messi para ver qué tan hambriento y motivado está. Lo veo con el equipo y sus compañeros. Tiene que ser difícil para cualquier jugador que haya ganado tanto como él no ganar todos los partidos. No sé qué dijo en la entrevista, ya veremos, pero lo que dijo sobre estar motivado, lo veo todos los días.”

Messi igualó el histórico récord de goles de Pelé con un mismo club la última vez contra el Valencia con su gol 643 con el Barcelona. Otro contra el Real Valladolid lo llevará más allá de la leyenda de Brasil y lo dejará solo en el hito.