Durante toda su carrera, LeBron James habló de la importancia de su madres, Gloria, en lo que ha sido su legendaria carrera en el baloncesto profesional. El sábado, el jugador volvió a hacer eso en su cuenta de Instagram.

Después de un paseo en un bote, el astro del flamante campeón de la NBA habló de la fuerza que ha ofrecido su madre y su constante deseo para continuar siendo un gran motivo de su orgullo.

El estelar jugador de los Lakers publicó una serie de fotos con su madre tras pasar un día juntos en un bote durante sus vacaciones. Esto los hace ya en los últimos días libres que tendrá antes de comenzar su decimo octava temporada en la NBA además de empezar la defensa del título que ganaron hace más de un mes.

Viéndote feliz es uno de los logros más grandes en mi vida. Quiero hacerte orgullosa todos los días de mi vida. ¡Has hecho tanto por mi más de lo que la vida puede ofrecer y ahora me toca a mi devolverte el favor! (Momma Glo) me miró cuando nos bajamos del bote y me dice: “Hijo, disfruté mucho. ¡Gracias!” Y después de sonrió. ¡Casi me hizo lagrimear!

Te quiero por siempre estar ahí aún cuando no lo estuviste físicamente. Me guiaste hacia la decisión correcta, me criaste para ser un caballero, ser bueno con otros y saber la diferencia entre el bien y el mal. Eres mi ángel en la tierra