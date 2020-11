Lebron James fulmina a Trump con serie de tuits tras elección

Donald Trump fue uno de los críticos más incendiarios contra los jugadores de la NBA, en particular a Lebron James. El ahora saliente presidente de Estados Unidos ha usado palabras fuertes contra la estrella de los Lakers.

Una de las razones por la que eso se generó fueron por las palabras del cuatro veces campeón de la NBA. James ha sido un gran crítico de Trump durante toda su presidencia. Hasta se puede decir que la estrella del baloncesto uno de las voces más pronunciadas durante los últimos cuatro años y fue una de los que promulgaron el cambio a nivel social en su país.

Lebron tuvo su gran revancha en las últimas horas al publicar unos tuits que fulminaron al presidente que ya veía que sus horas en la Casa Blanca ya estaban contadas.

Por esta razón Lebron está feliz y ha salido con todo para trolear a Trump.

CHARACTER MATTERS, BEING SIMPLY A GOOD PERSON MATTERS! Salute & Thank You @VanJones68!!! 👏🏾👏🏾✊🏾🙏🏾 https://t.co/G6wB9L3EvZ — LeBron James (@KingJames) November 7, 2020

Pero el que más impacto tuvo durante las últimas horas fue cuando publicó un meme a sus redes sociales en la que las caras de Trump y Biden están superimpuestas en una foto de Lebron taponeando a Andre Iguodala en la final de la NBA en 2016 cuando justo lo ganaron los Cavaliers por primera vez en su historia.

Cabe recordar que Lebron le dio su apoyo al eventual presidente-electo Joe Biden y a su compañera de boleta.

Impulsor de trabajo social

En estos últimos meses, Lebron se ha vuelto un férreo activista social. Esto se vio evidente después del asesinato de George Floyd el pasado mes de mayo. Él se convirtió en uno de los propulsores de la postura de la NBA con lo que promovió y fomentó durante la burbuja de Orlando.

Lebron también ha ayudado dentro de su comunidad natal en Ohio al crear la escuela I Promise para poder ofrecer una mejor educación para niños de familias de bajos ingresos.

Además de todo esto, Lebron fue fundamental en la iniciativa More Than A Vote (Más Que Un Voto) el que promovía que jóvenes y minorías fueran a votar. Su movimiento no se alineó con un partido político, per se, pero el objetivo era para poder educar a las comunidades minoritarias.

Ahora se tendrá que ver cuál será el rol de James como activista social con este nuevo gobierno y si el gobierno lo usaría para algunas causas sociales que se seguirán promoviendo.

