LeBron James se ríe de Trump después de su derrota en las elecciones

No es ningún secreto que la estrella de los Lakers, LeBron James, y el actual presidente Donald Trump han tenido cierta tensión entre ellos. Eso se remonta a años atrás, cuando James apoyó a la candidata presidencial Hillary Clinton en su apuesta contra Trump en las elecciones de 2016.

Su relación se ha tensado a lo largo de los años y Trump, en un mitin en Pensilvania, habló muy mal de los jugadores de la NFL que se arrodillan durante el himno nacional y los jugadores de la NBA que han hablado abiertamente sobre brutalidad policial y otros problemas de justicia social en los últimos meses. Los asistentes pro-Trump comenzaron a gritar: “¡LeBron James apesta!”

El viernes, cuando se proyectaba que el ex vicepresidente Joe Biden ganaría la presidencia a Trump, James dejó que el karma hiciera su trabajo, respondiendo con risas a un tuit sobre la conducta cada vez más impredecible y angustiada de Trump.

LeBron James: “No voy con ese tipo”

Hace dos semanas, James le dijo al New York Times que “no voy con nadie. Y estoy seguro de que no voy con ese tipo”. Eso fue en referencia a Trump. Sin embargo, LeBron ha evitado insultar a Trump, al menos no desde 2017, cuando llamó a Trump “vagabundo” por no invitar a los Golden State Warriors a la Casa Blanca después de su campeonato de la NBA.

En el mitin del lunes, Trump se burló de James.

“¿Qué tal el baloncesto?” Trump dijo a sus seguidores, apuntando a los débiles índices de audiencia televisiva de las Finales de la NBA. “¿Qué hay de LeBron? Me sentí mal por LeBron. Me sentí muy mal. Bajó a un 71%. No quería ver un solo tiro. Cuando no respetan a nuestro país, cuando no respetan nuestra bandera, nadie quiere mirarlos. ¡Nadie!”

Fue entonces cuando el canto de “¡LeBron James apesta!” estalló entre la multitud.

"LeBron James sucks!" chants at the Trump rally pic.twitter.com/XbSZrhn961 — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2020

James no comentó nada sobre ese incidente.

Trump tuiteó que LeBron James no es muy inteligente

El punto más tenso en la confrontación entre Trump y James se produjo hace dos años durante una entrevista con el presentador de CNN Don Lemon sobre la escuela pública autónoma I Promise que LeBron desarrolló para niños en riesgo en Akron, Ohio.

Cuando se le preguntó sobre Trump en ese momento, James dijo: “Creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos. Nos está dividiendo. Lo que he notado en los últimos meses es que él utilizó los deportes para dividirnos un poco, y eso es algo con lo que no puedo identificarme porque gracias al deporte comparte vestuario con blancos”.

Trump, después de ese comentario, llamó a James “tonto”.