Jorge Masvidal: “Conor McGregor no peleará más después de que me enfrente”

El popular peleadr de la UFC, el miamense Jorge Masvidal quiere enfrentarse a Conor McGregor en su regreso a la UFC, y enviará al irlandés a una jubilación anticipada.

El estadounidense desde la derrota ante su archirrival Colby Covington en marzo y ahora ha convertido a McGregor en su objetivo número uno.

En una entrevista que le ofreció a la publicación sensacionalista The Sun, este dijo que iba a terminar con la carrera del polémico ex campeón.

“¿Cómo se llama ese tipo que vende whisky barato y le pega mayores de edad en un bar? ¡Ah, sí. Conor!,” comenzó.

“Al igual que yo era un cáncer para el estilo y la marca de Nate Diaz, porque él es como un tipo duro y como, ‘Hombre, voy a enfrentarme cara a cara con cualquiera e ir a la guerra y todos van a huir de mí.’

Masvidal dijo: “Sí, definitivamente sería Conor”.

Continuó: “Creo que en lo que respecta a mi cuenta bancaria, ganaría mucho dinero venciendo a este enano, entonces, ¿por qué no?

“Luego, después de eso, hay muchas otras peleas para hacerlo bien y pelear contra los mejores del mundo, como Gilbert, quien sea que tenga el cinturón.

“Hay un par de muchachos en el lado personal que tengo que conseguirlos.

“Pase lo que pase, vamos a volver allí y desecharlo de nuevo”.

Masvidal no ha peleado desde la derrota por decisión que sufrió ante su archirrival Colby Covington en UFC 272 en marzo, que se extendió hasta después de la pelea.

Añadió “Como sabemos, tengo algunos problemas que manejar, tengo que poner mis patos en fila en el lado legal. Tengo que arreglar un par de cosas, arreglar algunas cosas y algunas de estas cosas están fuera de mis manos, así que no quiero decir una fecha, y esa fecha no sucede.”

“Por lo general, estoy bastante al día con mis citas, digo que voy a estar aquí este día y estoy allí,” mantuvo.

Masvidal enfrenta cargos de agresión agravada y conducta delictiva luego de un presunto asalto a Covington afuera de un restaurante de carnes en Miami el 23 de marzo y debe regresar a la corte para una audiencia previa al juicio el 31 de agosto.

Ese combate fue el tercero en fila que perdió Masvidal tras sufrir dos derrotas ante Kamaru Usman, la segunda por nocaut. Por esta racha, el oriundo del Sur de la Florida busca desesperadamente poder revertir ese mal momento.

No es la primera vez que pide una pelea contra McGregor

El peleador de 37 años ya tiene al irlandés entre ceja y ceja y en otra instancia ya había mencionado que quería peleadr con él.

Antes de que este tipo tenga una sobredosis de cocaína y luego la pelea nunca ocurra y no pueda ganar todo ese dinero fácil, solo quiero romperle la cara a Conor”, ​​dijo Masvidal en una entrevista con el podcast BLOCK ASSET. “Obtengamos ese cheque de pago, dejemos eso fuera del camino, venda la mayor cantidad de pay-per-views antes de que este tipo se haga daño a sí mismo o a otra persona, y me gusta boom, obtener ese cheque muy rápido porque tengo niños, ¿Correcto? Necesito el p**o dinero”.

“Me encantaría estar allí en diciembre”, dijo Masvidal. “Es una gran posibilidad, noviembre-diciembre. Definitivamente voy a pelear este año pase lo que pase. No quiero hablar demasiado sobre eso, pero como saben, tengo algunos pequeños problemas y cosas con las que tengo que lidiar, pero estaré allí. Estoy en esto para ganarlo. Estoy en el gimnasio, estoy entrenando, estoy trabajando en cosas nuevas, estoy trabajando en todas las cosas”.

En el evento que no se finalice esa pelea soñada, Masvidal también tiene en mente poder pelear contra Gilbert Burns.

McGregor sigue avanzando en su recuperación

El dos veces campeón de la UFC, sigue en las últimas fases de su recuperación. McGregor aún no ha regresado de la fractura de pierna que sufrió en la derrota de julio de 2021 ante Dustin Poirier, pero claramente no le faltan opciones para su regreso.

