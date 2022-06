Estrella de la UFC busca vengarse de Jorge Masvidal: ¿Por qué?

El contendiente de peso wélter número 2 del ranking de la UFC, Leon Edwards, planea ganar el título en agosto, y luego quiere hacer su primera defensa del título contra su histórico rival, Jorge Masvidal.

Durante la UFC 275 este fin de semana, la promoción anunció que el rey de las 170 libras Kamaru Usman defenderá su cinturón contra Leon Edwards en la UFC 278 el 20 de agosto. “Rocky” (19-3, 1 pelea nula) está aprovechando el impulso de una racha de 10 peleas invictas, sin perder desde una derrota por decisión unánime ante Usman en 2015.

Edwards apareció en el episodio del lunes de “The MMA Hour” con Ariel Helwani para hablar sobre su próximo enfrentamiento con “The Nigerian Nightmare”. Rocky confía en que dejará el Octágono con oro en la cintura. Y luego quiere defenderlo contra Masvidal.

Edwards y “Gambered” comparten una intensa rivalidad y se suponía que pelearían en diciembre en la UFC 269. Sin embargo, Masvidal se retiró de la pelea. Y según Edwards, esto no lo sorprendió.

“Pensé, ya sabes, maldito”, dijo Edwards a través de Low Kick MMA. “Tenía la sensación de que lo haría, ya sabes. No creo que quiera pelear, y siempre he dicho que no quiere pelear conmigo. Por último, me hubiera encantado que esa pelea hubiera ocurrido.”

Masvidal y Edwards se trenzaron detrás de escena en un evento en Londres en 2019

2019 fue el año que catapultó el nombre de Masvidal al estrellato. Y comenzó noqueando al héroe local Darren Till durante un evento estelar de la UFC en el O2 Arena en Londres, Inglaterra.

Mientras Masvidal estaba debajo del escenario dando una entrevista después del hecho, él y Edwards se trenzaron. Rocky, quien superó a Gunnar Nelson por decisión dividida durante el evento coestelar de la noche, y Masvidal comenzaron a agredirse y finalmente se acercaron.

En ese momento, Masvidal le dio su patentado “dos piezas y un refresco”, golpeando a Edwards varias veces antes de que los presentes los separaran. Mira el incidente entre bastidores a continuación a través del enlace de YouTube:

Play

Jorge Masvidal, Leon Edwards involved in backstage fight | ESPN MMA While Jorge Masvidal is conducting an interview after knocking out Darren Till in the main event of the UFC Fight Night in London, Masvidal confronts Leon Edwards and punches are thrown. Edwards suffers a cut to his face. Laura Sanko recaps what occurred and UFC Senior Vice President of International and Content, David Shaw answers… 2019-03-17T00:51:28Z

Bueno, Edwards está más que dispuesto a encontrarse con Masvidal en el O2 Arena. Y planea vengarse.

“Le daré una oportunidad por el título, sería una pelea fantástica en el Reino Unido”, Edwards le dijo a Helwani. “Llévenlo de vuelta al O2 donde sucedió, por el título. Ese es el próximo paso, eso es lo mejor.”

El inglés continuó diciendo que sería un “escenario de ensueño” encabezar una cartelera en Londres como campeón de peso wélter.

“Si eso sucede en el Reino Unido, seguro. Como dije, el escenario de mis sueños sería traerlo de vuelta a Londres y encabezar Londres”, dijo Edwards. “Así que quiero volver a casa y luego hacerlo, así que sí”.

Edwards no presentó cargos después de que Masvidal lo golpeara

Se le pidió a Edwards su opinión sobre el supuesto incidente entre Colby Covington y Masvidal. Covington acusó a Gamebred de golpearlo varias veces en marzo afuera de un restaurante, lo que llevó a Masvidal a enfrentar múltiples cargos.

“Sí, lo he visto”, dijo Edwards. “Ese chico es una pequeña rata. Aunque Colby no debería haberlo delatado, pero Masvidal es una pequeña rata.”

“Es sigiloso, corre detrás de ti, lanza un golpe y luego se larga. Es un bicho raro.”

Helwani luego le dijo a Edwards que tenía muchos “códigos” porque nunca presentó cargos contra Masvidal. “Quería matarlo”, se rió Edwards. “¿Presentar cargos? No puedes presentar cargos si estás tratando de matar a alguien.

LEER MÁS: INFORME: Joven jugador del Barcelona listo para salir del club libre