Foto filtrada de las lesiones de Colby Covington tras ataque de Jorge Masvidal

Se han revelado fotos de las lesiones que presuntamente sufrió Colby Covington en el ataque de Jorge Masvidal.

El lunes 2 de mayo de 2022, TMZ publicó una serie de fotos del incidente de Miami.

Esto es lo que necesita saber:

Fotos de TMZ muestran a Colby Covington con la cara roja y un diente roto tras el supuesto ataque callejero de Jorge Masvidal

Las fotos, compartidas por TMZ, son las primeras imágenes que aparecen después del presunto ataque que ocurrió el 22 de marzo de 2022.

Poco después de que se conociera la noticia del altercado, Masvidal recurrió a Twitter para burlarse aún más de Covington.

“Llamémoslo el ‘desafío muestra tu cara'”, dijo en el vídeo, que desde entonces ha sido borrado. “Qué pasa, soy del condado de Dade. Si hablas una m*erda, tienes que respaldarla. Así es como funciona en mi ciudad, tío”.

El mánager y buen amigo de Masvidal, Malki Kawa, tuiteó: “Escuché que a alguien que no es de Miami y que dice que es el rey de la ciudad le falta un diente. Puede alguien confirmar esto? Necesito el vídeo cuanto antes mejor” la misma noche del ataque.

Según MMA Junkie, que obtuvo un informe policial del incidente, “los oficiales respondieron a una llamada afuera del restaurante a las 10:54 p.m. hora local. Allí encontraron a la “víctima”, que se fracturó un diente y sufrió una abrasión en la muñeca, alegando que Masvidal corrió desde su izquierda y lo golpeó dos veces en la cara (una en la boca y otra en el ojo izquierdo) al salir del restaurante. Masvidal supuestamente dijo: “No deberías haber dicho nada sobre mis hijos”. La víctima describió un grupo de “otros tres o cuatro hombres desconocidos que se acercaron a él de manera agresiva”. La policía dijo que, en ese momento, la víctima “empujó a uno de los hombres desconocidos y se separó de los atacantes y volvió corriendo al restaurante Papi Steak donde se puso en contacto con la policía”.

Covington nunca ha sido identificado como la víctima debido a las leyes de privacidad.

Su problema proviene de años de animosidad después de que los ex-compañeros y amigos se separaron. Su enemistad llegó a un punto crítico cuando se enfrentaron en el evento principal de UFC 272, donde Covington ganó de manera convincente.

El abogado de Jorge Masvidal dice que las imágenes muestran que Colby Covington estaba ‘en frente de’ Masvidal y que las ‘imágenes no demuestran una lesión aparte de un pequeño chip en su diente falso’

Según TMZ, las imágenes fueron archivadas por Bradford Cohen, el abogado de Masvidal.

“Curiosamente, las imágenes no demuestran una lesión aparte de un pequeño chip en el diente falso [de Covington]”, escribió el abogado con las imágenes, según el medio. “La evidencia recopilada hasta ahora contradice claramente las acusaciones de CC. CC afirma que el acusado lo golpeó por la espalda. Imágenes exclusivas muestran que durante el incidente, C.C. estaba en frente de la persona que identificó como Acusado. De hecho, C. C. estaba mirando al Acusado de frente antes de recibir el golpe y luego parece huir del Acusado con miedo”.

El abogado de Masvidal también afirma que el reloj que Covington dice que estaba dañado es falso y solicitó el derecho a inspeccionarlo.

Jorge Masvidal ordenó “mantenerse alejado” de Colby Covington, quien se queja de que sufrió una “lesión cerebral” por agresión

La semana pasada se actualizaron los cargos.

Según MMA Junkie, ahora se han actualizado para incluir la supuesta “lesión cerebral” derivada del presunto asalto.

Debido a la denuncia, a Masvidal se le dio una “orden de alejamiento”, lo que significa que debe “mantenerse a 8 metros de distancia de Covington y a 150 metros de distancia de la residencia de Covington”. Tampoco se le permite contactar a Covington directa o indirectamente”, según el medio.

Masvidal se ha declarado inocente.