Francis Ngannou brinda actualización sobre su regreso: ¿Contra quién peleará?

El actual campeón de peso completo de la UFC, Francis Ngannou, se encuentra fuera de acción mientras se recupera de una cirugía de rodilla, pero espera volver a la competencia activa en diciembre o a principios del próximo año.

Después de que “The Predator” defendiera su título contra Ciryl Gane en la UFC 270 en enero, reveló que había sufrido lesiones en los ligamentos de la rodilla antes de la pelea.

“Fue bastante malo”, dijo Ngannou durante la conferencia de prensa posterior a la pelea. “Tengo un MCL [ligamento colateral medial, por sus siglas en inglés] de grado 3 (desgarro), tengo daño en mi ligamento cruzado anterior y daño en mi MPFL [ligamento patelofemoral medial, por sus siglas en inglés]. Eso fue hace 25 días.”

“Este deporte es muy peligroso y puedes lastimarte todo el tiempo”, continuó Ngannou, explicando por qué decidió pelear de todos modos. “Entonces, si crees que existe la posibilidad de que puedas hacerlo, creo que tienes que hacerlo. Creo en mí mismo y he pasado por muchas cosas en mi vida. Esa debe haber sido una decisión tonta, pero no quería retirarme de la pelea. Tenía mucha confianza en mis habilidades para ganar esa pelea.”

A Ngannou le faltan tres meses para su cirugía, y cuando TMZ se encontró con él esta semana, The Predator compartió su línea de tiempo de recuperación.

“Está mejorando”, dijo Ngannou a través de Low Kick MMA. “Bastante bien, no fue fácil pero lo estamos logrando. Han pasado sólo tres meses, así que sí, todavía estoy haciendo kinesiología. Si todo sale bien, estaré listo para fin de año porque van a ser nueve meses. Así que digamos a fines de diciembre o principios del próximo año.”

Ngannou y la UFC se encuentran en medio de una disputa contractual y The Predator se preocupará por eso más cerca de su regreso

Ngannou y la UFC no han estado de acuerdo en términos del futuro del campeón. Esto se debe principalmente a que The Predator quiere pelear contra el campeón de boxeo de peso pesado Tyson Fury en el ring, pero la naturaleza de los contratos de exclusividad de la UFC le impide hacerlo.

Y cuando Ngannou se recupere, será agente libre.

The Predator quiere volver a firmar con la UFC, pero también quiere que la promoción le permita boxear con “The Gypsy King“. No está claro si la UFC lo complacerá.

Entonces, cuando se le preguntó con quién planea pelear cuando regrese, Ngannou dijo:

“Por ahora, lidiemos con la situación y pongamos todo en orden. Luego, cuando me acerque a la vuelta, veremos cuál es el paisaje porque pueden pasar muchas cosas.”

Ngannou dijo en abril que quiere boxear con Fury en siguiente lugar y luego continuar peleando en la UFC

Ngannou apareció en el podcast “MMA Hour” de Ariel Helwani hace unos meses y se ahondó más en su deseo de boxear.

“La pelea de Tyson Fury tiene que ser parte de la discusión”, dijo Ngannou sobre la renegociación con la UFC. “Esa no es una opción. Tiene que ser parte de la discusión porque si eso no es parte de la discusión ahora, nunca lo será. Si firmo otro contrato ahora, y básicamente el mismo modelo de contrato, estoy jodido. No pasará jamás. Así que tenemos que encontrar una manera de implementar esto en un contrato.”

Si Ngannou logra boxear con Fury luego de firmar un nuevo contrato, le dijo a Helwani que continuaría peleando en la UFC.

“Creo que la UFC es una gran promoción y quiero seguir peleando”, continuó Ngannou. “Tyson Fury no es mi última pelea. Quiero seguir peleando después de Tyson Fury. Todavía hay muchas peleas por ahí. Está Jon Jones, hay una trilogía con Stipe [Miocic], hay grandes peleas que puedo hacer en la UFC, así que realmente me gustaría que eso sucediera. Realmente también me gustaría encontrar un punto en común.”

“Sí, puedo hacer Tyson Fury por mi cuenta, pero ¿qué sigue? Me gustaría seguir luchando. Me gustaría que llegáramos a un acuerdo, pero para eso tienen que tener un buen entendimiento de la situación.”

LEER MÁS: Dana White criticado por una ‘Falta de Respeto Innecesaria’ a estrella de la UFC: ¿Qué hizo?