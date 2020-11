Griezmann: “A Messi le jodió que dijera que no la primera vez”

En la última semana, los jugadores del Barcelona están dando mucho más de qué hablar por lo que dicen fuera de la cancha que por lo que hacen dentro de ella. Leo Messi sorprendió el pasado miércoles, a su llegada al aeropuerto de El Prat en Barcelona, respondiendo a las declaraciones del tío de Griezmann y ahora es el turno de Antoine.

El atacante culé finalmente rompió su silencio y dio explicacione de cómo fue la reacción de Messi a su llegada al Barcelona en una entrevista en el programa Universo Valdano de la cadena Movistar.

El francés ha elegido esta plataforma para dar su visión y despejar cualquier duda las últimas controversias alrededor de su figura, su situación en el Barça, su salida del Atlético de Madrid y su relación con Messi. “Siempre hay algo malo, si no es con Leo es que me quiero ir, que me iré en enero porque me van a vender… Es levantarme cada mañana y ver si hay algo malo. Ojala después de esta entrevista se vaya calmando todo un poco conmigo”, explica el exdelantero colchonero sobre los comentarios en la prensa y la opinión pública.

“Llegué al Barcelona, que lo había rechazado un año antes. Pudo haber comentarios hasta en el vestuario, de periodistas, de la afición y por eso cuando llegué quería pedir perdón en el campo. Si algunos se han sentido ofendidos pediré perdón dándolo todo en el campo. Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que le jodió cuando rechacé ir la primera vez, porque él había hecho comentarios público y que al final dije que no, pero que estábamos en el mismo equipo y que iba a muerte conmigo y es lo que noto y siento cada día,” confesó.

Griezmann sobre su tío

El atacante campeón del mundo aprovechó para esclarecer la polémica que causó su tío con unas declaraciones haciendo responsable a Messi sobre su bajo rendimiento y las declaraciones de su antiguo representante con el que asegura que no tiene relación. “Con Eric no tengo relación desde que me casé. No vino a mi boda y eso me cabreó muchísimo. No es mi representante y no tengo relación con él pero como no hablo, ni nadie de mi entorno habla, ni siquiera mi hermana, que es mi representante, él habla y opina como lo hace cualquiera y puede hacer mucho daño. Puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo,” aclaró.

ENTREVISTA COMPLETA GRIEZMANN – UNIVERSO VALDANO#griezmann #universovaldano #entrevista 2020-11-24T00:26:32Z

“Y luego mi tío, que no sabe de qué va el fútbol, viene un periodista y está contigo unas horas y al principio estás más atento pero luego parece tu amigo y en realidad, lo único que quiere es sacarte una frase. Yo le dije a Leo que no tengo nada que ver con ellos. A mi tío hace años que no hablo con él y ni siquiera tengo el whatsapp y no tengo prácticamente relación porqué me fui con 14 años”, ha relatado el atacante azulgrana.

Sobre Messi, él reconoció que le tiene una gran admiración. “Leo sabe que tengo muchísimo respeto por él, aprendo de él, lo veo como un ejemplo. Le dije a Leo que hablaría, aunque no me gusta, para aclarar las cosas.”

“Necesito un poco de ayuda de todos, de los aficionados, del club. De los compañeros y del míster ya la tengo. Que la gente esté más suave conmigo, los periodistas, que no me peguen tantos palos, que me dejen un poco tranquilo”, ha reclamado el exjugador de la Real Sociedad.

Griezmann ha sido objeto de numerosas críticas respecto a su rendimiento desde que fichó por el Barça. Las elevadas expectativas que generó su fichaje han señalado al futbolista en más de una ocasión respecto a su rendimiento y su supuesta incompatibilidad con el argentino.

Desde que llegó al Barcelona, Griezmann no ha podido converncer y hasta alguno los consideran un “fracaso” porque no se ha podido acolpar al estilo de juego e indentidad del club.

LEER MÁS: ¿Dembele tiene intención de irse del Barcelona?