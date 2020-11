Seguidores del Barça increpan a Griezmann [VIDEO]

Los aficionados del FC Barcelona no tuvieron reparos en las palabras que le dijeron a Antoine Griezmann sobre la polémica con el capitán del equipo Lionel Messi, cuando el francés abandonó el club el jueves después de la sesión de entrenamiento del equipo antes del partido de La Liga del sábado contra el Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann fue abordado por un grupo de seguidores mientras dejaba las instalaciones del club. Se escuchó a la afición gritarle a Griezmann que “Messi se respeta” tras los comentarios hechos acerca el capitán del club por personas cercanas al francés.

Leo Messi recibió permiso del técnico Ronald Koeman para no asistir a la sesión del jueves después de un largo vuelo de 15 horas de regreso a Barcelona desde Argentina, según informó AS. El capitán regresará para la última sesión del Barça antes del partido del viernes por la mañana.

¡Sigue la página de Facebook de Barcelona de Ahoramismo y Heavy para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Messi fue recibido en el aeropuerto después de su largo vuelo por los periodistas. Se le preguntó al capitán sobre los comentarios críticos acerca de la relación con Griezmann y dejó muy en claro sus sentimientos.

🗣 Lionel Messi has landed back in Barcelona and says he's "tired of always being the problem with everything at the club" 👀pic.twitter.com/iAmJ3a5rZ6

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 18, 2020