La gran crisis que azota a la selección colombiana ¿qué pasa?

El presente de la Selección Colombia es una muy rocosa y pasa por un momento crítico. Uno hasta puede decir que cómo se maneja puede arreglar el camino o decarrilar una campaña en la búsqueda su tercera participación consecutiva al mundial.

Esta pasada doble fecha de eliminatorias fue una para el olvido ya que el seleccionado cafetero tuvo una de las peores participaciones en su historia. En casa, sufrió su peor derrota como local al perder 0-3 contra Uruguay el pasado viernes. Para exacerbar la situación, en condición de visitante, cayó goleada por 6-1 con Ecuador, este martes. En este partido, el equipo concedió seis goles en un partido por primera vez en 43 años.

La última vez que este resultado tan abultado ocurrió fue ante Brasil en el Estadio Maracaná durante la eliminatoria rumbo al mundial de Argentina 78.

Brasil 6 x 0 Colômbia 1977 Canal 100Imagens Canal 100. 2016-03-19T15:23:52Z

Para el portugués Carlos Queiroz, su puesto en el banquillo tricolor cuelga de un hilo. Esto se basa plenamente por los resultados abultados. El equipo no mostró absolutamente nada en lo que se refiere a actitud, personalidad o intensidad dentro del terreno de juego. El equipo no ha convencido a la gran mayoría de miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Según versión del periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, indicó que la mayoría de la directiva de la Federación Colombiana de Fútbol está decidida “a sacar al técnico Carlos Queiroz”.

Según el periodista, las fuentes dentro de la federación mencionan que la decisión se definirá en la próxima reunión del Comité Ejecutivo, esperando llegar a un acuerdo con lógica y sin hacerlo en el calor del momento.

Eliminatorias | Ecuador vs Colombia | Fecha 4Goleada histórica de Ecuador 🇪🇨 sobre Colombia 🇪🇨 6-1 🇨🇴 ⚽️ 🇪🇨 Arboleda (7'); Mena (9'); Estrada (32'); Arreaga (39'); Plata (78’); Estupiñán (91') ⚽️ 🇨🇴 Rodríguez (45’) Suscríbete I Inscreva-se I Subscribe: http://bit.ly/CONMEBOL Facebook: facebook.com/CONMEBOL Instagram: instagram.com/conmebol/ Twitter: twitter.com/CONMEBOL 2020-11-18T04:15:53Z

En el programa indicaron que el miembro que encabeza la movida para sacar a Queiroz es el controversial Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, quien cuenta con el respaldo de otros dirigentes.

Ancelotti defendió a Queiroz

Un extécnico del Madrid defendió al otro en este argumento. El ahora técnico del Everton, Carlo Ancelotti salió a la defensa de Queiroz en una entrevista que le ofreció a DirecTV Sports Colombia.

“Me gustaría mucho; me ha invitado Ospina, me ha invitado James, me ha invitado Yerry Mina,” dijo Carleto.

“Un día me gustaría pasar un poco de tiempo en Colombia, pero no para entrenar. Porque Colombia, no sé si todo el mundo lo sabe, Colombia tiene un entrenador muy bueno como es Carlos Queiroz. Queiroz tiene una experiencia, que no creo que todos los entrenadores tengan.

“El problema de Carlos Queiroz es que, a veces, cuando juegas un partido, a veces puedes perder. Yo digo que hay que confiar en este entrenador, porque es un entrenador que conozco muy bien y que tiene mucha consciencia, mucha experiencia y puede hacerlo muy bien con Colombia”

Ahora se tendrá que esperar y ver qué piensa Ramón Jesurún, presidente de la federación de y quien contrató al entrenador europeo.

