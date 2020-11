Presentador de Miss Colombia hizo esto a reina sorda y recibe ataques: [VIDEO]

El lunes pasado se eligió a la nueva Miss Colombia que representará a ese país en la próxima edición de Miss Universo, y además de la polémica suscitada por la coronación de Laura Olascuaga, a quien no paran de criticar en redes sociales, otro lunar dejó el certamen, y tuvo que ver con el comportamiento del conductor del show,

Sebastián Carvajal.

El joven actor de 27 años, quien presentó la velada al lado de la ex Miss Colombia 2005, Valerie Dominguez, no solo no pasó la prueba ante los televidentes, quienes lo vieron aburrido y por momentos desubicado, sino que además hubo un momento que se hizo viral y que tiene molestos a muchos cibernautas.

El instante citado llegó en la ronda de la pregunta final, cuando la concursante de Norte de Santander, Jennifer Pulgarín, quien al final quedó en segundo lugar, fue interrogada.

El animador del evento lanzó la pregunta a la hermosa jovencita, quien es sorda y no tiene lenguage verbal, y mientras una traductora de señas le hacía la pregunta, Carvajal le puso el micrófono a la joven para que respondiera.

Bastante sorprendida por la reacción del presentador, la reina manejó el momento con gracia, se rió y le mostró con señas que no era necesario ponerle el micrófono porque no podía responder con su voz. Incluso la reina le señaló con el dedo que no tenía sentido que le pusiera el micrófono.

A pesar de ello, y reafirmando su error, el conductor siguió poniéndole el micrófono a la reina, quien le hizo señas mostrando que ella iba a responderle a la traductora para que ésta verbalizara su respuesta.

Y creyendo que la joven no había entendido la pregunta, y justo cuando ya estaba respondiendo con sus señas, Carvajal volvió a meter la pata y dijo: “repito la pregunta. Por qué crees deberías ser tú la próxima Miss Universe Colombia 2020”.

El incómodo momento generó muchos memes y todo tipo de comentarios en redes sociales, que no solo criticaron la el desatino del presentador, sino que hubo incluso quienes lo consideraorn una falta de respeto hacia la reina.

“Si se sienten estupidos, recuerden que el presentador de Miss Universe Colombia le puso el micrófono a una persona sorda”, comentó un usuario en Twitter que señaló el momento.

En diálogo con el periódico El Heraldo, la hoy virreina de los colombianos aseguró que se sintió incómoda con lo ocurrido y no supo cómo reaccionar.

“Cuando vi que me puso el micrófono me di cuenta que se estaba perdiendo tiempo ahí. No sabía cómo manejar la situación con él porque yo manejo lenguaje de señas, entonces ¿cómo le iba a responder? Yo le iba a decir que si podía mover el micrófono, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces él entendió que le estaba pidiendo que me repitiera la pregunta y no era eso, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos”, dijo la joven.

Además de Carvajal, las otras críticas recayeron sobre la organización de Miss Universe Colombia por no haber tenido a un traductor de lenguage de señas idóneo que transmitiera de manera completa lo que dijo la reina.

La traductora no solamente hizo sonar a la reina con frases cortadas, sino que además no usó la entonación adecuada ni mencionó todo lo que la joven hizo, al igual que sonó más nerviosa que la joven, lo que pudo haber influido en la decisión final.



Así lo manifestó la educadora especial, experta en lenguage de señas Pilar Martínez, quien dijo que la traductora no fue fiel al discurso que la reina mencionó.

