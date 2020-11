Polémica tras elección de Miss Universe Colombia: ¿Por qué critican a la ganadora?

Para nadie es un secreto que los resultados de los certámenes de belleza suelen no dejar a todo mundo contento. Pero esta vez, en un hecho que se volvió tema de conversación en redes sociales especializadas en ese tipo de concursos, la elección de la Miss Universe Colombia, no solo dejó molestos a muchos seguidores de los reinados, sino que no paran de denunciar e insinuar que la corona ya estaba anunciada y los ataques contra la ganadora no cesan.

Tras una gala que fue televisada por el Canal RCN, donde las máximas favoritas no llegaron a la final, los jueces eligieron a la Miss Bolívar, Laura Olascuaga, como la Miss Universe Colombia.

El segundo lugar fue para Miss Norte de Santander, Jennifer Pulgarín, la primera concursante sordomuda en participar y el tercero fue para Miss Santander, Laura Lamus, Miss Santander.

La coronación de la reina de belleza de 25 años, quien ya había participado en el Miss Colombia en el 2018, generó una avalancha de comentarios en los que cientos de usuarios de cuentas de Instagram especializadas en el certamen, como Missology Colombia, Miss Universo Colombia, Miss Colombia Unlimited y las propias páginas de las concursantes se manifestaron con todo tipo de mensajes.

La constante entre los críticos de la reina de 6 pies de estatura y porte de modelo, es que no es auténtica y es muy prefabricada en su actuar. Otros incluso ponen en duda su belleza facial.

Laura Olascuaga es la nueva Miss Colombia 2020-11-17T06:09:54Z

“La hubiesen decretado mejor”, “Con tramoya (fraude) cualquiera gana”, “Miss tramoya colombia 2020”, “Acaban de perder total credibilidad, que decepción”, “Crónicas de una tramoya anunciada”, “Felicidades Miss tramoya Bolívar”, y “metieron a Miss Norte y Santander al final para que no se notara la diferencia”, fueron algunos de los comentarios de los molestos fans que saltaron a las redes.

Las archifavoritas del certámen, la Miss Cauca, Bárbara Rodríguez, la Miss Quindio, Yeraldin Grajales y Miss Amazonas, Dayana Cárdenas, quedaron en el Top 6, mientras que la Miss Meta, Juliana Franco y Miss Antioquia, Carolina Londoño, quienes también sonaban con fuerza para ganar, solo avanzaron hasta el Top 16.

A pesar de la polémica generada con los fans que no aceptaron los resultados, los seguidores de la nueva Miss Universe Colombia le manifestaron su apoyo en las redes de la reina, donde la describieron como una mujer elegante y guapa que dejará el nombre de su país en alto en Miss Universo, donde la Miss Colombia anterior, Gabriela Tafur, ocupó el quinto lugar.

Y ante las críticas por la decisión de Laura Olascuaga como la ganadora, la organización Miss Universe Colombia le manifestó todo su apoyo, y pidió al país que se una alrededor de la ganadora y no haya divisiones.

MIRA CÓMO RESPONDIERON LAS SEMIFINALISTAS

QUESTIONS & ANSWERS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MISS COLOMBIA UNIVERSE 2020-11-17T04:10:56Z

“Colombia aquí esta tú reina. @lauraolascuaga MISS UNIVERSE COLOMBIA 2020 🇨🇴 #ColombiaUnida”, fue el mensaje con el que respaldaron la elección de la joven, quien es comunicadora social graduada y modelo profesional.

Cabe destacar que en el sitio especializado en reinados de belleza internacionales Missology.org, que daba a la ganadora como segunda en sus pronósticos, seguida de Miss Meta, los comentarios de presunto fraude pronto comenzaron a aparecer.

(FULL PERFORMANCE) LAURA OLASCUAGA – MISS UNIVERSE COLOMBIA 2020Laura Olascuaga és coronada como Miss Universe Colombia 2020 2020-11-17T04:47:05Z

Sigue a AhoraMismo en Instagram