Reina con una mancha en la cara causa sensación en Miss Colombia: ¿Ganará Angie Cuero?

Esta noche 16 de noviembre, se elegirá a la mujer que representará a Colombia en la próxima edición de Miss Universo, y dentro del grupo de 31 candidatas, la Miss Valle, Angie Patricia Cuero, ha causado mucha sensación, no solamente por su belleza y su porte, sino por un detalle en su rostro.

La reina de belleza, quien nació en la ciudad de Buenaventura, tiene un enorme lunar negro que le cubre casi la mitad de la frente, rompiedo así con los prototipos de belleza que solían competir en los certámenes en su país.

Aunque la participación de la joven ha causado mucho agrado entre los colombianos, y defensores de que los concursos deben alojar a todo tipo de mujeres con características distintas a las habituales en esas competencias, la reina también ha sido objeto de burlas y ataques en rede sociales, a los que dijo estar ya acostumbrada.

La joven fue elegida para representar a su departamento entre más de 100 concursantes, según lo reveló el noticiero colombiano Noti 5, donde se destacó que la reina sintió el rechazo y las burlas desde muy niña debido a la mancha en su rostro.

A pesar de ello, y dejando el miedo y los estereotipos a un lado, la Miss Valle, quien tiene apenas 18 años, y 6 pies de estatura, se lanzó a conquistar su sueño.

“Desde muy pequeña me han gustado las pasarelas, pero siempre me dijeron que porque tenía una característica en mi rostro, no podía presentarme por los estereotipos que tenemos, pero eso ya no va, todo ha cambiado”, dijo la reina con mucho orgullo, quien aprovechó para enviar un mensaje a aquellas mujeres que a veces sienten que no cuadran con los cánones de belleza que la sociedad impuso.

“Yo digo que desde que uno quiera salir adelante, el resto son cosas pequeñas. Les digo que luchen por sus sueños, que todo es posible, que tengan fe y amor propio y seguridad en sí mismas, que lo podemos lograr todo”, comentó la preciosa reina, quien suena como una de las grandes favoritas para alzarse con la corona de la más bella de Colombia.

William Perlaza, preparador de la reina, quien ha estado con la joven en su proceso de formación, con clases de pasarela y fogueo periodístico y oratoria, aseguró que la participación de la Miss Valle es un testimonio de que el mundo está cambiando y no hay un solo estilo de reina “perfecta”.

“Ahora se busca mujeres más que bellas, reales y que tengan contenido”, mencionó el preparador en diálogo con Noti 5.

El programa de televisión Un Nuevo Día habló con la reina, y allí mencionó que en su infancia las cosas no fueron fáciles por su lunar.

“Para mí, mi lunar es una bendición. Es una bendición que Dios me ha dado. De pequeña sufrí de bullying, pero era por la intolerancia de las personas… me decían vaca, lunar de perro, panda, y como niña me identificaba con esos animales y llegaba llorando a mi casa”, dijo la Miss Valle, quien estudia investigación Judicial.

Además de la Miss Valle, otra concursante que ha llamado la atención es la Miss Norte de Santander, Jennifer Pulgarín, quien se convirtió en la primera reina de belleza sordomuda en ese certamen, lo que le ha valido los aplausos a Miss Universe Colombia por luchar contra los estereotipos y fomentar la inclusión.



