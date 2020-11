[Video]: Isabel Allende no se aguantó y le coqueteó a Obama: Mira su reacción

Barack Obama anda promocionando su nuevo libro “Una tierra prometida” (A Promise Land), y dentro de las múltiples paradas que hizo por estos días en la prensa, compartió varios minutos con la reconocida escritora Isabelle Allende, quien lo entrevistó para el programa de televisión Despierta América.

La creadora de reconocidos “best seller” como “La casa de los espíritus”, “Paula” y “Eva Luna”, habló con el expresidente número 44 de Estados Unidos sobre inmigración, la madre del mandatario, su paso por el gobierno y la violencia con armas de fuego que ha acabado con la vida de muchos niños, entre otros temas.

Y aunque la entrevista transcurrió con mucha amabilidad y formalismo, la estrella de la literauta latinoamericana, al final no pudo evitar hacer algo que causó muchísima gracia entre los televidentes que observaron el intercambio con el exmandatario.

La escritora de 78 años se lanzó a coquetearle al expresidente, y le dijo en inglés que luce muy guapo a sus 59 años.

“Te ves muy bueno”, le dijo Allende a Obama, quien le respondió con una enorme sonrisa y de paso se echó un piropo a él mismo. “Gracias. Voy a decirle a Michelle para que ella se de cuenta de lo que tiene. Ella consiguió un buen negocio. Tú también estás muy guapa”.

El gracioso clip fue mostradopor Despierta América, y los conductores Alan Tacher y Karla Martínez, no pararon de reírse y de hablar de lo lanzada que salió la famosa escritora.

“Qué aventada”, dijo Martínez, mientras Tacher aseguraba que Obama se logró sonrojar con el piropo que le echó su gran amiga.

En la entrevista precisamente Obama elogió a su mujer, Michelle Obama, de quien dijo estar muy enamorado y a quien dio el crédito en gran parte, por la bella familia que han consolidado juntos con sus dos hijas.

“La vida pública es difícil para las familias, como describí en el libro, a Michelle no le gusta la política. Ella prefiere una vida más privada, aunque ella fue muy buena, fue muy popular, pero cuando estábamos a solas, ella me confesaba que no le gustaban los ataques, las críticas, el escrutinio. Creo que hubo momentos en que ella pensaba que la decisión mía, de ir por una vida pública, y postularme a la Presidencia, la había colocado en segundo lugar y no en primer lugar, y le había dado la responsabilidad de criar a nuestras hijas”, comentó el expresidente.

Sigue a AhoraMismo en Instagram