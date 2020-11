Ecuador goleó y humilló a una desastrosa Selección Colombia [GOLES]

Tanto ecuatorianos como colombianos fueron los encargados de abrir la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022, en donde el conjunto local no dejó respirar a los colombianos, y le propinó una derrota de 6 goles a 1, a pesar de haber llegado a este encuentro con siete bajas, seis de ellas, por casos positivos de coronavirus. Con este resultado, la Selección de Ecuador es por el momento, tercera, con nueve puntos, a la espera de que finalicen el resto de partidos, y Colombia bajó a la séptima casilla con cuatro puntos.

La Selección Colombia no pudo, y mostró uno de sus peores partidos y sumó su segunda derrota consecutiva luego de perder en Barranquilla, 0-3 ante Uruguay. Con esto terminan el año de eliminatorias, con un sabor amargo, no solo para el plantel, sino para todo un país.

📈Datos🧐 🇪🇨 6-1🇨🇴@LaTri 🇪🇨 le marcó seis goles a @FCFSeleccionCol 🇨🇴 por primera vez en la historia en #EliminatoriasSudamericanas; también fue su mayor goleada ante ellos en todas las competiciones (6-1).😮 pic.twitter.com/8a6zyTSz3I — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 18, 2020

Cuatro goles en el primer tiempo

No había dado de terminar el pitazo inicial el árbitro del compromiso, cuando Ecuador ya gritaba su primer tanto de la tarde. Al minuto 7’ de partido, los locales aprovecharon un balón parado para que Robert Arboleada, enviara el esférico al fondo de la red que custodiaba Camilo Vargas.

Primer golpe anímico para Colombia que no se pudo recuperar, y rápidamente, al minuto 9’ Ángel Mena puso el 2-0, luego de un mal saque del arquero cafetero. Desconcentrado y sorprendido por dos en 10 minutos, los de Queiroz buscaron revertir el resultado, pero Michael Estrada acabó con esa ilusión. Al minuto 32’ del primer tiempo marcó el tercer gol, que definió sin ningún tipo de problema, luego del pase gol de Ángel Mena.

El 4-0 llegó por medio de Xavier Arreaga tras una asistencia de Gonzalo Plata. Hasta ese momento, Colombia, no encontraba los caminos, por lo que el técnico Carlos Queiroz quiso intentar con Wilmar Barrios, Frank Fabra, Luis Suárez y Luis Muriel, quienes ingresaron al terreno de juego para tratar de salvar el partido.

Colombia solo pudo por la vía penal

A los 45’+1 el conjunto visitante pudo descontar tras una anotación de James Rodríguez desde el punto blanco del penal. Lanzamiento que dio en el palo y se desvió al fondo de la red.

Ya en la segunda parte, los otros dos goles, fueron por parte de Gonzalo Plata con un golazo que se clavó en el segundo palo y finalmente al minuto 90’+1 Pervis Estupiñan marcó el sexto gol del partido, para terminar de hundir al conjunto colombiano, que no se le vio ánimos de nada.

Ecuador vs Colombia 6-1 Resumen & Goles Highlights & Goals 2020Ecuador vs Colombia 6-1 Resumen & Goles Highlights & Goals 2020 Ecuador vs Colombia 6-1 Resumen & Goles Highlights & Goals 2020 Ecuador vs Colombia 6-1 Resumen & Goles Highlights & Goals 2020 2020-11-17T22:53:34Z

Con esta imagen que dejó ver el seleccionado colombiano, el futuro del técnico Carlos Queiroz pende de un hilo, y tendría los días contados al mando de los cafeteros.

