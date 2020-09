Gareth Bale a un paso de la Premier ¿a cual equipo irá?

EL Real Madrid está muy cerca de cumplir su objetivo de temporada libre en quitarse de encima a algunos de los salarios cargados que le limitaban poder hacer fichajes. Entre todas la operaciones que ha hecho, se ha eliminado más de US$230 millones en salarios. Y ahora están a punto de quitarse a una de las espinas más grandes que ha tenido Zinedine Zidane.

Desde hace rato que se le han contado las horas al galés Gareth Bale con el Real Madrid. Desde hace múltiples temporadas, Bale ha sido cuestionado por el equipo y su fanaticada. Pero él y su representante, Jonathan Barnett, han dicho que no se irían del Real Madrid sin que se le pagara lo que le resta de su contrato que lo tiene ligado al cuadro merengue hasta el 2022.

Pero después de un día de largas negociaciones entre el Tottenham, el Real Madrid y el agente del jugador, confirmó a a través de la Cadena SER que la operación está cerrada. Sólo falta ya el anuncio oficial.

De acuerdo al informe, el cuadro londinense se hará cargo del 50 por ciento de la ficha que lo tendría regresando al equipo que lo hizo conocido a nivel mundial.

¿Bale ya está en Londres?

Los hinchas de Spurs fueron ilusionados aún más después de ver imágenes de una cita de golf con el presidente de ese equipo, Daniel Levy. En esa cita, se encontraba el nombre de Bale, Levy y Dan Hitchin. Pero en algunos medios se cuestiona la veracidad de las fotos que salieron en redes sociales.

Ya que se reporta que Bale sigue en Madrid, donde se haría los exámenes médicos pertinentes para finalizar la operación que le estaría pagando US$16.8 millones al año. Se espera que Bale estaría haciendo su llegada a Londres en las próximas 24 horas. También durante ese tramo, se espera que la transacción se haga oficial.

El fin de la novela

Le legado de Gareth Bale siempre fue uno que fue muy controversial desde el momento que llegó al Real Madrid siendo el pase más caro en la historia del fútbol en ese momento, así que las expectativas eran supremamente altos. Iba a ser complicado por llegar a alcanzarlos ya que tenía al lado a Cristiano Ronaldo como vara de medición.

Fue figura en partidos cruciales en el pasado, pero aún con haber ganado cuatro Champions League, dos ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas Europeas, dos Supercopas de España, y cuatro mundiales de club su legado quedaría en deuda.

Una de las razones fue su aparente falta de compromiso que siempre fue superado por el golf. Además no fue un jugador que buscaba acoplarse al equipo ni al país en el que ha estado viviendo. Bale nunca aprendió español y pocas veces estuvo involucrado con sus compañeros fuera del vestidor y eventos de equipo.

Su destino ya estaba determinado en la fase final de la temporada cuando Zinedine Zidane lo tenía en el banco y su comportamiento terminó acaparando las cámaras de televisión.

Para Bale y el Tottenham, esta reunión dará mucho de qué hablar después de un pobre rendimiento en la primera fecha de la Premier League.