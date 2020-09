¿Gareth Bale al Tottenham? Así va el acuerdo entre ambos clubes

Tras varios meses en los que el jugador galés es completamente invisible par el entrenador francés Zinedine Zidane (como pasaba con James Rodríguez), el Real Madrid ha decidido poner en venta a un gran jugador como lo es Gareth Bale, quien, sin duda alguna, cualquier equipo estaría dispuesto a tenerlo entre sus filas, por su calidad futbolística y gran potencia física. Sin embargo, poder salir del Santiago Bernabéu se estaría convirtiendo en una tarea bastante difícil.

Uno de los principales clubes que estaría dispuesto a llevarse nuevamente al futbolista a la Premier League, serían los ‘Spurs’, el equipo londinense se estaría acercando y entablando negociaciones con la ‘Casa Blanca’, pero una de las complicaciones que han tenido es la alta ficha del jugador. De acuerdo al medio de comunicación The Independent, la propuesta del Tottenham consistiría en no pagar ninguna suma de dinero por la cesión del jugador durante una temporada, pero si, se comprometería a pagar la mitad del sueldo de Bale.

En este caso, el Real Madrid tendría que pagar 15 millones de euros y el club inglés la otra mitad, para completar los 30 millones netos que actualmente cobra el jugador. En cuanto a las bonificaciones, el Tottenham pagaría unos ‘euros de más’ de acuerdo a la temporada y los méritos propios que logre Gareth Bale con ellos.

Con respecto a todos los rumores que han circulado en los últimos días, el propio agente del jugador, Jonathan Barnett, reconoció ante AFP que por el momento no había un acuerdo definido, afirmando que “el trato está cerca, pero no está hecho. Es una negociación complicada”.

El mismo diario (The Independent) ha afirmado que el conjunto español, estaría tratando de llegar a un acuerdo más beneficioso y lograr que el traspaso de Gareth Bale sea de manera permanente por las próximas dos temporadas que el futbolista formaría parte del club merengue, para así no tener nada que ver con el galés.

De igual manera, Jonathan Barnett dejó ver que Bale sigue teniendo un aprecio por su antiguo club y que es allí donde el jugador quiere estar. Por lo que su fichaje estaría muy cerca de poder retornar a Inglaterra, luego de haber estado desde el 2007 hasta el 2013 vistiendo la camiseta de los ‘Spurs’. De concretarse el fichaje, Bale se convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla, por encima de Harry Kane y Tanguy Ndombele.

Tottenham are in talks to sign Gareth Bale from Real Madrid. Daniel Levy have asked about Bale during the negotiations for Reguilon.

Bale’s agent Jonathan Barnett just confirmed to BBC: “Gareth still loves Spurs, we are talking. It's where he wants to be”. ⚪️ #THFC #Real #Bale

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2020