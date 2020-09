Gareth Bale estalla contra el Madrid ante los problemas para irse

Gareth Bale no entra en los planes de Zinedine Zidane. Cuando el año pasado el técnico francés llegó a la entidad, dejó claro que no contaba con el galés. Sin embargo, en el último momento y ante las dificultades para que saliera, decidió darle una oportunidad.

El galés, no obstante, no la aprovechó. Entre lesiones, el fichaje de Hazard, la recuperación de Marco Asensio y la irrupción de Rodrygo y Vinicius, a Bale prácticamente no se le vio durante la temporada pasada. Menos aún en el tramo final.

Gareth Bale no ha jugado con el Real Madrid desde la jornada 31 de Liga, contra el Mallorca, el 24 de junio, cuando disputó 71 minutos como titular.

Así pues, esta temporada es más que evidente que sobra en esta plantilla. Como informa Diario AS, al Real Madrid Gareth Bale le cuesta 29 millones de euros brutos cada año. Una cifra espectacular para un jugador que ni juega en el equipo.

No se calló en su última entrevista

Hace tiempo que Jonathan Barnett, el agente del futbolista, le busca una salida. El verano pasado estuvo a punto de partir hacia China. Este verano parece que la Premier League es la primera opción para el galés.

🙏 Possible Premier League return

🇪🇸 Real Madrid 'in control' of future

❌ Failed move last summer Gareth Bale speaks exclusively to Sky Sports News about his future at Real Madrid – watch more on the Transfer Show now on Sky Sports News 👇 pic.twitter.com/YP4y2s08bq — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 2, 2020

No obstante, desde el Real Madrid no le están poniendo las cosas nada fáciles para salir del club. Es por eso que Bale se sinceró en una entrevista a Sky Sports. Ante la idea de una retirada prematura, el extremo contestó:

“Quiero jugar al fútbol, sólo tengo 31 años y estoy en buena forma. Tengo mucho que dar todavía. Estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles para ser honestos”.

Dardo claro y directo al Real Madrid. Sin rodeos. Cuando habló de su futuro, de nuevo atacó al club por las dificultades que le ponían constantemente:

“También es una pregunta para el club, porque yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. No me permitieron irme, así que habrá que preguntar al club. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. Qué puedo hacer, tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede”.

Sobre la diferencia entre su vida en Gales y Madrid, tampoco se calló nada. Es evidente que en su país natal parece mucho más feliz, tanto dentro de la cancha como fuera de ella:

“Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso. Cuando vengo aquí me siento muy feliz y emocionado y motivado para jugar al fútbol”.

Por último, ante la posibilidad de ir a la Premier, competición donde dio el salto al estrellato con el Southampton y, sobre todo, con el Tottenham, expresó:

“No está en mis manos. Si se da la opción es algo que miraré seguro. Estamos en periodo de fichajes y el tiempo lo dirá. Es una decisión que está en manos del club”.

Ante tales declaraciones, parece claro que Gareth Bale se muere de ganas por hacer las maletas y abandonar la capital de España. Veremos si este año Florentino Pérez, su gran aval, le abre las puertas de salida.