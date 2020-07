Causa revuelo actitud de Gareth Bale en el banco madridista [IMÁGENES]

El Real Madrid tomó otro paso importante en derrotar al Alavés por 2-0. Pero como suele ocurrir en el Mundo Merengue, siempre hay una historia que siempre acapara lo ocurrido dentro de la cancha. A veces es lo legendario y a veces es lo que esté rasando con lo amarillista, pero siempre hay algo que genera polémica.

En este caso lo tocó a Gareth Bale. El jugador galés ha sido uno de los jugadores que no tienen el buen visto por parte del Zinedine Zidane. Su rendimiento ha sido el más bajo desde que llegó a Concha Espina. El jugador se ha visto más en el banco de suplentes del Madrid más que en el terreno de juego y eso causa que las cámaras de televisión tengan una tendencia a observar sus comportamientos.

Durante el partido del viernes, el exTottenham tuvo unas reacciones capturadas por las cámaras de televisión que generaron mucho disgusto en la fanaticada blanca.

Durante el partido, mientras estaba en el banco, el jugador no estaba prestando atención a lo que estaba ocurriendo y decidió tomar las cosas un poco más tranquilas. En ese momento él decidió colocar su tapabocas en su cara. Después de hacer eso, el galés se tiró hacia atrás y parecía como si se hubiese dormido en pleno partido.

Very disrespectful from Gareth Bale. It is clear he doesn’t want to be a part of the club anymore.

His performances have been terrible of late (when he has played), don’t blame Zidane for not playing him. Other players have been far better

It is better for Bale if he moves on. pic.twitter.com/AWVBk9YliL

— Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) July 10, 2020