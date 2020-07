Zidane, sobre la crítica de James: “No me molesta porque dice la verdad”

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció ante los medios esta mañana para hablar sobre el partido que enfrontará a su equipo contra el Getafe. Quiso evitar hablar sobre la posible crisis del Barcelona y habló sobre algunos nombres propios que están siendo noticia estos días, como Hazard, Casemiro o, sobre todo, James Rodríguez.

Tal y como explicamos en Ahora Mismo, el jugador colombiano ha manifestado en estos últimos días su descontento ante la falta de minutos esta temporada. De hecho fue muy claro cuando habló sobre su idea de futuro:

“En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones”.

Sobre el papel que estaba teniendo este año en el Real Madrid, expresó también su opinión:

“Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”.

Pues bien, el técnico francés se mostró diplomático sobre las valoraciones de James Rodríguez, en la rueda de prensa de esta mañana, como reporta Marca:

“Dice la verdad, quiere jugar más y es normal. Yo lo entiendo. Está aquí, está entrenando y vamos a seguir hasta el final de esta manera”

Hazard, Casemiro, Achraf…

En la rueda de prensa de hoy, vimos a un Zidane especialmente comedido, consciente de que tiene grandes opciones de dejar la Liga sentenciada, pero manteniendo los pies en el suelo. Sobre las posibilidades de ganar esta competición, dijo:

“No podemos decir nada hasta que seamos campeones, hay que seguir porque los rivales van a hacer todo lo posible. Nada de confianza y nada de decir que esto se acabó. Lo he vivido como jugador esta situación, he pasado por esta experiencia y los jugadores saben que no hemos ganado nada, absolutamente nada”.

Otro nombre que salió esta mañana fue el de Hazard. El belga no está encontrando su mejor ritmo tras volver de lesión y hay cierta preocupación sobre su momento de forma. Zidane pidió paciencia:

“Sabemos el jugador que es, es clave, muy bueno, los rivales lo saben. Ojalá que no haya intención de hacer daño a un jugador, creo que el rival siempre intenta jugar fuerte pero hay que estar tranquilo. Hay que tener tranquilidad y hay que ir despacio con Eden. No tengo la mínima duda de que todo eso va a desaparecer y va estar mejor dentro de muy poco”.

Ante la inminente salida de Achraf al Inter de Milan, Zidane no quiso entrar mucho en el tema:

“Es un jugador nuestro, aquí puede pasar de todo. Hay dos cosas, la parte económica y la deportiva. No es el caso de hablar de eso aunque pueden pasar cosas en breve, pero mañana tenemos un partido y es lo que me interesa. No digo que no me interesa la situación de Achraf, pero es la situación del club y veremos lo que va a pasar”.

Más conciso fue cuando habló de Casemiro, quien está destacando también en el apartado ofensivo esta temporada:

“Son todos importantes. El trabajo que hace cada uno en el campo es espectacular. Sabemos lo que nos aporta al equipo, el equilibrio, y si luego puede dar más puede venir bien al equipo”.