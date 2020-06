[VÍDEO] “El tacón de Dios” de Benzema le da la victoria al Real Madrid. ¡Qué genio!

El Real Madrid sabía que no podía fallar si quería mantener el liderato y aumentar la distancia con el Barcelona. Ayer le tocaba enfrentarse a un Espanyol que sigue luchando por la permanencia, así que sabían que sería un hueso duro de roer.

Los de Zinedine Zidane conocían antes de saltar al terreno de juego que el Barcelona había empatado contra el Celta y que tenían una oportunidad de oro para poner tierra de por medio.

Así que el técnico francés no quiso arriesgar y apostó por un once en el que la única relativa sorpresa era la inclusión de Isco Alarcón en el centro del campo, por delante de Vinicius, que venía de firmar dos partidos sensacionales. Recordemos que los blancos tenían la baja de Modric por acumulación de amarillas y que Casemiro ya había cumplido la sanción. El once de Zidane quedaba de la siguiente manera:

OFICIAL Once de Real Madrid ante Espanyol. Va Isco. Regresa Casemiro.#HalaMadrid pic.twitter.com/5EZxHN6sx0 — Real Madrid (@realmadridnote) June 28, 2020

Inicio enérgico del Espanyol

El Espanyol saltó al verde con la intención clara de vender cara su derrota. No era para menos. Los catalanes tienen muchos números de jugar en Segunda División la temporada que viene, algo que no sucede desde el año 1993. Salió peleón, pues, el rival del Real Madrid, que incomodó especialmente a los blancos en los primeros minutos. Los desmarques de Raúl de Tomás y la velocidad de Wu Lei eran sus mejores armas.

Eso sí, la mejor oportunidad del tramo inicial del encuentro fue para el equipo de Zinedine Zidane. Casemiro, desde el centro del campo, vio adelantado a Diego López y a punto estuvo de sorprenderlo, pero el guardameta del Espanyol puedo reaccionar.

En el minuto 35, Karim Benzema ya dejó detalles de lo que estaba por venir. En una buena jugada colectiva del Real Madrid, el francés terminó buscando un chut a la escuadra que Diego López paró in extremis.

“El tacón de Dios” lo cambia todo

En el minuto 45, llegaba LA JUGADA DEL PARTIDO. En mayúsculas y en negrita. Un balón al área fue peinado por Sergio Ramos y cazado por Benzema. El francés se encontraba de espaldas a la portería, con muy pocas opciones de rematar… y una genialidad lo iluminó todo.

Con un defensa presionándolo, Benzema se inventó un taconazo de muchos quilates. El balón pasó entre las piernas de Bernardo y por allí andaba Casemiro, que se tiró al suelo para aprovechar la madre de todas las asistencias y anotar el que sería el único tanto de todo el partido. Vean el vídeo del gol porque no tiene desperdicio.

LA MAGNIFIQUE PASSE DÉCISIVE DE BENZEMA A CASEMIRO CONTRE ESPANYOL BARCELONE 🔥🔥🔥#MERCI_DE_VOUS_ABONNÉ 2020-06-28T23:56:13Z

Por cierto, muchos comparan esta jugada con la que armó Guti en el Real Madrid hace 10 años, En enero de 2010, fue el propio Benzema quien aprovechó una locura de asistencia de Guti. En ese caso, quizás la genialidad es aún mayor porque el centrocampista se quedaba solo ante el portero y decidió sacarse de la chistera ese truco. Vean el vídeo y opinen. ¿Cuál fue mejor?

Primer gol de Benzema al Deportivo tras genialidad de Guti (HD)Taconazo increíble de Guti que pone el 0-2 en el marcador. 2010-03-09T14:32:35Z

Segunda parte de poca actividad… y el Real Madrid terminó sufriendo

Los segundos 45 minutos fueron bastante aburridos, con un ritmo de partido más bien bajo y con muy pocas ocasiones. Zidane decidió dar entrada a Vinicius y a Rodrigo por Hazard e Isco, pero su contribución tampoco se notó mucho. De hecho, el Espanyol tuvo dos ocasiones bastante claras para anotar el empate, pero finalmente con poco el Real Madrid fue capaz de quedarse los tres puntos.

De este modo, los blancos se sitúan como líderes en solitario y dejan al Barcelona a 2 puntos de distancia. A falta de 6 partidos, veremos si es diferencia suficiente para que el Real Madrid pueda ganar la Liga. De momento, aunque no por mucho, lo está mereciendo más que el conjunto azulgrana.