James Rodríguez se quiere ir del Real Madrid. ¿Cuál es su siguiente club?

El colombiano James Rodríguez sigue sin poder disfrutar de muchos minutos en el Real Madrid esta temporada. La jornada pasada fue titular contra la Real Sociedad, un hecho que no sucedía desde el 19 de octubre en Mallorca, como explicábamos en Ahora Mismo. El colombiano no aprovechó su oportunidad y dejó malas sensaciones en un encuentro en el que los blancos sufrieron para conseguir la victoria.

Se le van terminando las oportunidades al colombiano en este temporada, y más con Vinicius y Asensio rindiendo a un nivel mucho más alto. Hay muchos jugadores para pocas posiciones y los minutos van muy buscados.

Ayer James concedió una entrevista a GolCaracol, donde habló sobre su situación en el Real Madrid y repasó sus planes de futuro. El colombiano se mostró muy sincero y habló abiertamente de su presente sin muchos tapujos. Dejó la puerta de salida totalmente abierta:

“En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones”.

Sobre sus continuas suplencias en el equipo de Zinedine Zidane, el colombiano expresó que su motivación, más que el momento presente, era pensar en un futuro próximo:

“Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”.

También le preguntaron sobre los motivos por los cuales cree que no está gozando de suficientes minutos. Fue claro y apuntó a la falta de confianza de Zinedine Zidane:

“Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”.

¿Qué clubes podrían estar interesados en James?

Como explicábamos en Ahora Mismo la semana pasada, el mejor posicionado para hacerse con sus servicios sería el Manchester United. La cantidad del traspaso rondaría los 40 millones de euros, un precio ideal para los blancos, que no esperan sacar demasiada tajada con la mala situación de James. También, como informa Mundo Deportivo, se le relaciona con el Everton. Su buena relación con su entrenador, Carlo Ancelotti, podría ser clave.

También desde Italia, con una Lazio dispuesta a pagar unos 35 millones de euros, llegan las ofertas. James podría tener un papel importante en un equipo que está luchando con la Juventus para ganar el Scudetto.