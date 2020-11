“No pude ser yo mismo cuando entrené el Barcelona”. ¿Quién dijo eso?

El ex entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha dicho que el capitán Lionel Messi es “difícil de entrenar” y ha explicado por qué le costó trabajar con el internacional argentino durante su estancia en el Camp Nou.

Setién fue despedido de su trabajo como entrenador del Barcelona tres días después de la humillante derrota del club en la Champions League con el 8-2 contra el Bayern de Múnich en agosto. El cántabro solo consiguió quedarse siete meses en el cargo y terminó la temporada con las manos vacías a pesar de asumir el cargo cuando el Barça era líder de la clasificación.

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Aug 14, 2020 at 12:46am PDT

View this post on Instagram

El coach de 62 años habló con el ex entrenador de la selección española, Vicente del Bosque, para El País sobre su paso por el Barcelona y su experiencia trabajando con Messi.

Leo es difícil de entrenar. ¿Quién soy yo para cambiarlo? Si lo han aceptado como es durante años y no lo han cambiado. Hay otra faceta más allá del jugador y es más difícil de trabajar con él. Mucho más difícil. Es algo inherente a muchos atletas que se puede ver en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no esperas. Es muy reservado pero te hace ver las cosas que quiere. No habla mucho.

Messi terminó la temporada en lo más alto de las listas de goles y asistencias en La Liga 2020-21, pero el Barça terminó a cinco puntos del Real Madrid, en el segundo lugar.

Messi comunicó claramente sus frustraciones en el Barcelona la temporada pasada en la que fue una campaña caótica dentro y fuera del campo. El capitán se pronunció en contra del director deportivo Eric Abidal luego de que el francés culpara a los jugadores del despido de Ernesto Valverde, según informó The Guardian.

El argentino también criticó las actuaciones del Barça con Setién. Quedó frustrado al final de la temporada después de ver a su equipo ceder su título al Real Madrid, según informó AS.

No queríamos acabar así la temporada liguera, pero este partido resume cómo ha sido todo el año. Hemos sido inconsistentes y no lo suficientemente duros, no hemos mostrado la intensidad adecuada y hemos cedido con demasiada facilidad. Perdimos muchos puntos cuando no deberíamos haberlo hecho.