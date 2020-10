[VÍDEO] Con esta gran definición en el gol, Griezmann rompió su sequía con el Barcelona

Antoine Griezmann puso fin a su sequía de goles con el Barcelona con una gran definición el sábado ante el Alavés en el estadio Mendizorrotza en La Liga.

El francés afrontaba este partido sin haber conseguido un solo gol o asistencia para los catalanes en toda la temporada 2020-21, per rompió su racha con un buen gol en la segunda parte.

Griezmann recibió un balón suelto y luego realizó un magnífico remate para definir con maestría sobre el portero Fernando Pacheco y poner el 1-1.

The Frenchman takes advantage of the now 10-man Alaves to score off this chip to make it 1-1.

El ganador de la Copa del Mundo volvió a marcar en el minuto 70 para los visitantes, pero vio como su tanto se anulaba correctamente por fuera de juego.

El Barcelona vio como en la primera parte el Alavés se avanzó en el marcador tras una pésima confusión en la defensa entre Gerard Piqué y el portero Neto. El pase del central al brasileño no fue muy bueno, pero el mal control de Neto permitió a Luis Rioja robarle la pelota y marcar a portería vacía.

😳 That's embarrassing!

Pique gives the pass to Neto and the goalkeeper makes a blunder of it to allow Luis Rioja to score with ease and gives Alaves a 1-0 lead over Barca.

