[FOTO] El precioso gesto de Ansu Fati con un recogepelotas

Puede que Ansu Fati solo tenga 17 años, pero sus actos demuestran una madurez impropia de su edad. El adolescente es el máximo goleador del club en la temporada 2020-21 con cinco goles ya en todas las competiciones para los catalanes.

Fati se está ganando el apoyo de todos los fanáticos del Barcelona después de la victoria del miércoles en la Liga de Campeones sobre la Juventus. El adolescente entregó su camiseta a un recogepelotas de la Juventus después del pitido final y también posó para fotos con el joven.

El Barcelona ganó el partido de la fase de grupos por 2-0 gracias a los goles de Ousmane Dembelé y un penalti tardío de Lionel Messi. Fati provocó el penalti después de recibir una entrada de Federico Bernardeschi. El joven no inició el partido como titular pero jugó los últimos 24 minutos tras sustituir a Dembelé.

La victoria coloca al Barcelona en el primer puesto del Grupo G después de dos partidos jugados con seis puntos, lo que significa que está tres puntos por delante de la Juve. Dynamo Kiev y Ferencvaros tienen un punto después de dos partidos.

La victoria del Barcelona sobre la Juventus dejó al técnico Ronald Koeman feliz después del partido, ya que consideró fue la mejor actuación de su equipo en la campaña 2020-21 hasta el momento, según informó Football Italia.

“Hicimos una gran actuación contra un equipo muy fuerte en Europa. Creamos muchas oportunidades de gol, estoy contento con el estilo de fútbol y el carácter de mi plantilla. Fue nuestra mejor actuación de la temporada, sin duda la más completa. Controlamos el medio campo y Antoine Griezmann tuvo un poco de mala suerte, pero jugó bien.”

Fati fue uno de los dos adolescentes jugaron ante la Juventus. El centrocampista Pedri, que también tiene 17 años, fue titular en el Barcelona y recibió muchos elogios por su impresionante actuación contra los campeones de la Serie A.

Pedri ha jugado hasta ahora todos los partidos, ya sea como titular o como suplente, con el Barcelona desde que llegó procedente de Las Palmas de Segunda División durante la ventana de fichajes de verano.

El Barcelona vuelve a la acción en La Liga el sábado contra el Alavés y Fati sin duda espera volver al once inicial para el partido en el estadio de Mendizorrotza.

Fati marcó en su última aparición en La Liga, en la derrota del Clásico ante el Real Madrid, y recibió el premio al Jugador del Mes de septiembre antes del inicio del partido.

🥇 @ANSUFATI receives the award for September Player of the Month in #LaLigaSantander ahead of kick-off.

