[FOTO] La emotiva imagen llena de complicidad entre Koeman y Messi

El capitán del Barcelona Lionel Messi y Ronald Koeman compartieron un momento de gran complicidad después de la victoria por 2-0 de los barcelonistas en la Liga de Campeones sobre la Juventus el miércoles en Turín.

Los catalanes superaron la decepción de la derrota del Clásico del fin de semana ante el Real Madrid al sumar los tres puntos ante el campeón de la Serie A para sumar dos victorias de dos en la máxima competición europea.

Los fotógrafos capturaron a Messi abrazando a su entrenador después del pitido final.

Images: Koeman and Messi after the game. 🥰 pic.twitter.com/jU8QOkm91f

Ha habido mucho debate sobre la relación de Messi con Koeman desde que el holandés asumió el cargo en agosto, sobre todo porque el capitán intentó dejar el club en verano al quedarse sin contrato al final de la temporada.

Messi asistió a Dembélé en el primer gol del partido después de solo 14 minutos con un brillante pase cruzado. El internacional argentino luego anotó el segundo desde el punto de penalti en el tiempo de descuento.

El estado de forma del capitán del Barcelona fue muy cuestionado antes del partido, ya que el jugador de 33 años no ha marcado ningún gol de jugada. Sin embargo, Messi realizó una actuación impresionante, solo perdiendo cuatro de sus pases durante los 90 minutos.

El argentino también estuvo soberbio con el balón y fue el jugador más creativo en el campo, como destacó Squawka Football.

Lionel Messi completed more take-ons (6) and created more chances (5) than any other player on the pitch against Juventus.

Oh, and he got a goal and an assist. #UCL pic.twitter.com/GIfNFFWKbK

