“Griezmann debe tener una charla seria con Koeman”. ¿Quién lo dijo?

A Antoine Griezmann se le aconsejó tener una conversación “honesta” con el técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, si quiere volver a encarrilar su carrera en el Camp Nou.

El francés lo está pasando mal en el Barcelona y no ha podido anotar ni un solo gol ni asistir en la temporada 2020-21. Griezmann también sigue jugando fuera de su posición natural con Koeman y se enfrenta a una seria competencia por un puesto en el once inicial.

El exdelantero del Manchester United, Dimitar Berbatov, dijo a Betfair que comprende la frustración del francés por su situación actual, pero que necesita hablar con su entrenador y encontrar una solución.

“Conozco los problemas de Antoine Griezmann y solo puedo decir que tuve suerte de no sufrir nunca que me jugaran en el lugar equivocado. Puedo entender su frustración, porque si sabes que eres bueno en una posición, jugar en otra parte es muy frustrante. Su mejor solución es ir a hablar con el entrenador, tener una discusión honesta y defender su postura.”

Berbatov: ''Griezmann tiene que sentarse a hablar con Koeman'' https://t.co/5xT0BBfmdO vía @sport — Claudemir (@claudemir_157) October 23, 2020

Griezmann se quedó sin jugar en la victoria de Barcelona por 5-1 en la Liga de Campeones sobre Ferencvaros el martes, pero no se perdió porque los anfitriones se quedaron sin ganadores cómodos.

Koeman quita importancia a la suplencia de Griezmann

Koeman restó importancia a la suplencia de Griezmann tras el partido e insistió en que no esto no significaba que no jugaría contra el Real Madrid, según informó Marca.

“Que no haya jugado hoy no significa eso. Veremos qué pasa el sábado, que es otro partido. Tengo el trabajo de salir con los mejores en cada momento. Veremos qué pasa el sábado, que es otro partido. Tengo el trabajo de alinear al mejor equipo en cada momento.”

Sin embargo, también vale la pena señalar la frecuencia con la que Griezmann es sustituido cuando comienza en el Barcelona. El campeón del mundo con Francia ha jugado 90 minutos en solo 19 de sus 46 participaciones desde que fichó por el Atlético de Madrid en el verano de 2019, según Mundo Deportivo.

¿Griezmann jugará de titular en el Clásico?

La gran actuación del Barcelona sin Griezmann le habrá dado a Koeman mucho en qué pensar antes de El Clásico. Francisco Trincao ocupó el lugar de Griezmann en el equipo e impresionó por la banda derecha.

Mientras tanto, Pedri, de 17 años, debutó en la Champions League con un gol. Por su parte, Ousmane Dembelé salió desde el banquillo en la segunda parte y marcó por primera vez en más de un año para los catalanes.

Se espera que Koeman inicie el partido con Lionel Messi, Ansu Fati y Philippe Coutinho contra el Real Madrid en el once, dejando solo un lugar como duda en el ataque.

El técnico del Barcelona podría decidir que Griezmann vuelva el once titular, pero Trincao y Dembélé tambiém son opciones serias para entrar en el equipo, ya que ambos son sinónimo de desequilibrio.